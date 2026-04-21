Oppo pokazuje, jak powinien wyglądać mały tablet w 2026 roku

Poza Oppo Find X9 Ultra zadebiutowały dwa inne smartfony – Find X9s Pro i Find X9s – a także tablety. Oppo Pad Mini to mniejszy z nich, który mógłby przyciągnąć uwagę wielu nabywców poszukujących czegoś bardziej mobilnego. W czasach, gdy tablety rosną i coraz częściej mają po 12 czy 13 cali, taki kompaktowy sprzęt staje się naprawdę atrakcyjną opcją.

Oppo Pad Mini: mały, ale wariat

Oppo Pad Mini to poręczny tablet o masie zaledwie 279 gramów, z obudową o grubości 5,3 mm. Taki sprzęt w ogóle nie obciąża dłoni podczas używania, łatwo go też schować do większej kieszeni.

Ekran AMOLED o przekątnej 8,8 cala, proporcjach 3:2 i rozdzielczości 2520 x 1680 sprawdzi się zarówno przy czytaniu, jak i edycji dokumentów czy w grach i multimediach. Wyświetlacz obsługuje adaptacyjne odświeżanie w zakresie od 60 do 144 Hz oraz osiąga jasność szczytową na poziomie 1600 nitów.

Sercem Oppo Pad Mini jest układ Snapdragon 8 Gen 5, wspierany przez pamięć RAM LPDDR5X oraz masową UFS 4.1. Tablet oferuje także łączność Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4, port USB-C 3.2 Gen 1 oraz dwa głośniki stereo. Na pokładzie znalazł się też aparat główny 13 Mpix oraz przedni 8 Mpix do wideorozmów. Całość zasila akumulator o pojemności 8000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 67 W. Wszystkim dyryguje Android 16 z nakładką ColorOS 16.