Oppo pokazuje, jak powinien wyglądać mały tablet w 2026 roku
Firma Oppo sypnęła dziś kilkoma interesującymi nowościami, wśród których był przede wszystkim flagowy foto smartfon Oppo Find X9 Ultra, ale też całkiem inny sprzęt – bardzo ciekawy, poręczny tablet Oppo Pad Mini.
Poza Oppo Find X9 Ultra zadebiutowały dwa inne smartfony – Find X9s Pro i Find X9s – a także tablety. Oppo Pad Mini to mniejszy z nich, który mógłby przyciągnąć uwagę wielu nabywców poszukujących czegoś bardziej mobilnego. W czasach, gdy tablety rosną i coraz częściej mają po 12 czy 13 cali, taki kompaktowy sprzęt staje się naprawdę atrakcyjną opcją.
Oppo Pad Mini: mały, ale wariat
Oppo Pad Mini to poręczny tablet o masie zaledwie 279 gramów, z obudową o grubości 5,3 mm. Taki sprzęt w ogóle nie obciąża dłoni podczas używania, łatwo go też schować do większej kieszeni.
Ekran AMOLED o przekątnej 8,8 cala, proporcjach 3:2 i rozdzielczości 2520 x 1680 sprawdzi się zarówno przy czytaniu, jak i edycji dokumentów czy w grach i multimediach. Wyświetlacz obsługuje adaptacyjne odświeżanie w zakresie od 60 do 144 Hz oraz osiąga jasność szczytową na poziomie 1600 nitów.
Sercem Oppo Pad Mini jest układ Snapdragon 8 Gen 5, wspierany przez pamięć RAM LPDDR5X oraz masową UFS 4.1. Tablet oferuje także łączność Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4, port USB-C 3.2 Gen 1 oraz dwa głośniki stereo. Na pokładzie znalazł się też aparat główny 13 Mpix oraz przedni 8 Mpix do wideorozmów. Całość zasila akumulator o pojemności 8000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 67 W. Wszystkim dyryguje Android 16 z nakładką ColorOS 16.
Oppo Pad Mini trafił do sprzedaży w Chinach w trzech wariantach pamięciowych: 8/256 GB w cenie 3199 juanów (1690 zł), 12/256 GB za 3499 juanów (1850 zł) oraz 12/512 GB za 3999 juanów (2115 zł). Nie wiadomo jeszcze, czy sprzęt trafi na rynki globalne, ale w takiej konfiguracji miałby sporą szansą na sukces.