OnePlus Nord CE6 Lite to najtańszy smartfon marki. Wielki powrót

Zapowiadana premiera to powrót serii Nord CE Lite po dwuletniej przerwie – poprzednikiem nowego modelu był Nord CE4 Lite. Smartfon zadebiutuje na początek w Indiach, ale wkrótce po tym wydarzeniu powinien wejść na rynki w innych częściach świata. Biorąc pod uwagę obecne portfolio marki, OnePlus Nord CE6 Lite zapowiada się na najtańszy model tego producenta.

OnePlus Nord CE6 Lite już z pełną specyfikacją

Smartfon już od dłuższego czasu pojawiał się w przeciekach, a teraz producent oficjalnie ujawnił i potiwerdził praktycznie wszystkie istotne informacje o sprzęcie. Dzięki temu mamy już pewność, że sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy układ MediaTek Dimensity 7400 Apex wykonany w procesie 4 nm, wspierany przez pamięć masową UFS 3.1 oraz komorę parową o powierzchni 5300 mm². Producent chwali się, że konfiguracja ta pozwala osiągnąć w benchmarku AnTuTu wynik przekraczający 1 030 000 punktów.

Smartfon wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,72 cala, w rozdzielczości Full HD z adaptacyjnym odświeżaniem – do 120 Hz w standardowym użytkowaniu i do 144 Hz w obsługiwanych grach, co przekłada się na możliwość gry z nawet 144 fps w wybranych tytułach.

Dużym atutem modelu jest ogromny akumulator o pojemności 7000 mAh, który według producenta powinien wystarczyć na dwa dni standardowego użytkowania na jednym ładowaniu. OnePlus zapewnia też, że po sześciu latach eksploatacji bateria zachowa co najmniej 80% swojej pierwotnej pojemności. Ładowanie odbywa się z mocą 45 W (technologia SUPERVOOC), a bypass charging pozwala kierować energię bezpośrednio do płyty głównej podczas intensywnego użytkowania, ograniczając nagrzewanie się urządzenia.

W sekcji foto Nord CE6 Lite prezentuje się nieco skromniej, ale trzyma odpowiedni poziom. Ma główny aparat 50 Mpix z nagrywaniem wideo w 4K oraz przednią jednostkę 8 Mpix do selfie. OnePlus zapowiada, że w menu aparatu znajdzie się spory zestaw funkcji AI, takich jak AI Perfect Shot, AI Reflection Eraser, AI Detail Boost, AI Portrait Glow, AI Eraser czy AI Reframe, a także nagrywanie Motion Photos w jakości 4K.

Telefon trafi na rynek z systemem OxygenOS 16 i gwarancją pięciu lat wsparcia programowego. Na pokładzie znajdzie się pełna integracja z usługami Google AI, w tym funkcja Circle to Search oraz asystent Gemini z obsługą Gemini Live – zarówno z kamerą, jak i udostępnianiem ekranu.