FiiO dopieszcza oszczędnych fanów winyli. TT11 już Polsce

FiiO poszerza ofertę sprzętu audio o model TT11 – w pełni automatyczny gramofon zaprojektowany z myślą o osobach stawiających pierwsze kroki w świecie winyli. 

FiiO dopieszcza oszczędnych fanów winyli. TT11 już Polsce

FiiO TT11 to tańszy brat znanego już z rynku modelu FiiO TT13, a jednocześnie alternatywa dla budżetowego gramofonu Audio-Technica AT-LP60X. Nowość FiiO miała dzisiaj oficjalną premierę i trafiła już do polskiej sprzedaży w cenie 899 zł.

FiiO TT11 jest w pełni automatyczny

Jak przekonuje FiiO, TT11 rozwiązuje jeden z największych problemów początkujących kolekcjonerów – lęk przed uszkodzeniem płyt lub skomplikowaną obsługą. Wystarczy nacisnąć przycisk START, a ramię automatycznie odnajdzie ścieżkę i delikatnie opuści igłę. Przycisk STOP sprawia, że ramię wraca do pozycji wyjściowej.

Zestaw Stereo Gramofon Audio-Technica A-T LP140XP + Aktywne Kolumny Podstawkowe Audii-Technica A-T SP3 X CZ+BIAŁY
Gramofon ROADSTAR HIF-1993D Bluetooth USB
Gramofon AUDIO-TECHNICA AT-LP3XBT Czarny, Automatyczny, Napęd paskowy, Bluetooth, Prędkość odtw. 33 1/3, 45 obr./min
FiiO dopieszcza oszczędnych fanów winyli. TT11 już Polsce

W nowym modelu producent sięgnął po sprawdzone rozwiązania z modelu TT13 – dwa klasyczne wzmacniacze operacyjne NE5532 firmy Texas Instruments połączone szeregowo, które słyną z ciepłego, analogowego charakteru dźwięku. Talerz wykonano w całości z aluminium, osadzony na wale ze stali nierdzewnej, co minimalizuje wibracje i zapewnia stabilne obroty – obsługiwane są prędkości 33⅓ oraz 45 RPM (dla płyt 7" i 12").

FiiO dopieszcza oszczędnych fanów winyli. TT11 już Polsce

Wbudowany moduł Bluetooth umożliwia bezprzewodowe przesyłanie muzyki do głośników, niestety do dyspozycji otrzymujemy tylko podstawowy kodek SBC. Wyjście Line Out oferuje poziom sygnału do 530 mV, co pozwala podłączyć aktywne kolumny bez dodatkowego przedwzmacniacza, dla bardziej wymagających dostępne jest też wyjście PHONO. Specjalnym dodatkiem jest 7 konfigurowalnych efektów świetlnych z regulacją jasności, które potrafią odmienić klimat każdego pomieszczenia.

FiiO dopieszcza oszczędnych fanów winyli. TT11 już Polsce

Gramofon dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i brązowej – z obudową imitującą fakturę drewna. W zestawie znajdziemy kabel RCA, kabel zasilający, przezroczystą osłonę przeciwpyłową oraz adapter do płyt 7-calowych z dużym otworem. 

płyty winylowe FiiO gramofon FiiO TT11 gramofon z Bluetooth
Źródła zdjęć: FiiO
Źródła tekstu: FiiO