Sony ma nowe gramofony z Bluetooth i aptX Adaptive. A gdzie LDAC?
Sony zapowiada wprowadzenie do oferty dwóch nowych gramofonów: PS-LX3BT i PS-LX5BT. Producent przekonuje, że to dobry wybór zarówno dla początkujących słuchaczy płyt winylowych, jak i audiofilów.
Klimaty retro są wśród audiofili wciąż na czasie, a moda na kolekcjonowanie płyt winylowych nie przemija. Z myślą o tym firma Sony zaprezentowała dwa modele gramofonów – PS-LX3BT i PS-LX5BT – które wkrótce trafią do sprzedaży także na polskim rynku.
Sony PS-LX3BT i PS-LX5BT zapewniają pełną automatykę odtwarzania obsługiwaną jednym przyciskiem. Łącze Bluetooth pozwala nna przesyłanie dźwięku Hi-Res Wireless Audio i obsługę kodeków aptX i aptX Adaptive. Co ciekawe, zabrakło wsparcia dla własnego kodeka Sony – LDAC. Do dyspozycji jest też połączenie przewodowe.
Stabilność odtwarzania i ochronę płyt mają gwarantować elementy takie jak wysokiej jakości wkładka gramofonowa, trzy poziomy wzmocnienia, aluminiowy talerz i przezroczysta pokrywa. Oba modele umożliwiają wybór prędkości 33⅓ i 45 obr./min oraz odtwarzanie płyt o średnicy 7 i 12 cali.
PS-LX3BT dla początkujących
Gramofon PS-LX3BT jest pomyślany dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z płytami winylowymi lub cenią sobie prostotę i wygodę użycia sprzętu. Dzięki przedwzmacniaczowi gramofonowemu i zintegrowanemu przewodowi audio można natychmiast rozpocząć odtwarzanie. Według zapewnień producenta gramofon zapewnia ciepły, analogowy dźwięk i płynne prowadzenie igły, idealne w codziennym słuchaniu.
PS-LX5BT dla wymagających
Gramofon PS-LX5BT to propozycja dla słuchaczy, którym zależy na lepszej jakości dźwięku. Sztywna, jednoczęściowa obudowa, aluminiowe ramię, gumowa mata oraz schemat obwodów mają tłumić niepożądane wibracje, zapewniając czystość dźwięku.
Wysokiej klasy wkładka gramofonowa zapewnia bogaty dźwięk i rozległą przestrzeń akustyczną, idealne do skupionego, świadomego słuchania, które wykracza poza codzienność
Pozłacane gniazda audio umożliwiają zastosowanie połączeń przewodowych o wysokiej jakości.
Dostępność
Gramofony wkrótce będą dostępne w Sony DTC i u autoryzowanych dealerów.