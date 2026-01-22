Sony ma nowe gramofony z Bluetooth i aptX Adaptive. A gdzie LDAC?

Klimaty retro są wśród audiofili wciąż na czasie, a moda na kolekcjonowanie płyt winylowych nie przemija. Z myślą o tym firma Sony zaprezentowała dwa modele gramofonów – PS-LX3BT i PS-LX5BT – które wkrótce trafią do sprzedaży także na polskim rynku.

Sony PS-LX3BT i PS-LX5BT zapewniają pełną automatykę odtwarzania obsługiwaną jednym przyciskiem. Łącze Bluetooth pozwala nna przesyłanie dźwięku Hi-Res Wireless Audio i obsługę kodeków aptX i aptX Adaptive. Co ciekawe, zabrakło wsparcia dla własnego kodeka Sony – LDAC. Do dyspozycji jest też połączenie przewodowe.

Stabilność odtwarzania i ochronę płyt mają gwarantować elementy takie jak wysokiej jakości wkładka gramofonowa, trzy poziomy wzmocnienia, aluminiowy talerz i przezroczysta pokrywa. Oba modele umożliwiają wybór prędkości 33⅓ i 45 obr./min oraz odtwarzanie płyt o średnicy 7 i 12 cali.

PS-LX3BT dla początkujących

Gramofon PS-LX3BT jest pomyślany dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z płytami winylowymi lub cenią sobie prostotę i wygodę użycia sprzętu. Dzięki przedwzmacniaczowi gramofonowemu i zintegrowanemu przewodowi audio można natychmiast rozpocząć odtwarzanie. Według zapewnień producenta gramofon zapewnia ciepły, analogowy dźwięk i płynne prowadzenie igły, idealne w codziennym słuchaniu.

PS-LX5BT dla wymagających

Gramofon PS-LX5BT to propozycja dla słuchaczy, którym zależy na lepszej jakości dźwięku. Sztywna, jednoczęściowa obudowa, aluminiowe ramię, gumowa mata oraz schemat obwodów mają tłumić niepożądane wibracje, zapewniając czystość dźwięku.

Wysokiej klasy wkładka gramofonowa zapewnia bogaty dźwięk i rozległą przestrzeń akustyczną, idealne do skupionego, świadomego słuchania, które wykracza poza codzienność – zachwala Sony.

Pozłacane gniazda audio umożliwiają zastosowanie połączeń przewodowych o wysokiej jakości.

