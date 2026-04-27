Meta zablokowana przez Chiny. W tle 2 miliardy dolarów

Chiny zablokowały przejęcie aplikacji AI Manus przez Meta. Wartość transakcji miała sięgnąć 2 miliardów dolarów, ale Pekin uznał, że zakup narusza krajowe zasady dotyczące inwestycji zagranicznych. Decyzja zapadła w momencie szczególnie wrażliwym politycznie, bo już w przyszłym miesiącu ma dojść do spotkania Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, podczas którego obie strony spróbują złagodzić aktualne napięcia handlowe.

W sklepach appka Manus nadal ma opis "from Meta"

Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana niż zwykłe cofnięcie podpisów pod umową. Meta zdążyła już częściowo zintegrować Manus ze swoimi narzędziami, dlatego odwrócenie całego procesu może oznaczać konieczność odsprzedania aktyw, wydzielenia go do nowego podmiotu albo znalezienia nowego inwestora. W praktyce taki ruch byłby trudny i kosztowny, dlatego część obserwatorów ocenia, że komunikat Pekinu ma być również ostrzeżeniem dla innych zachodnich gigantów.

Według dostępnych informacji Chiny analizowały transakcję od miesięcy. Pekin wcześniej określał przejęcie jako próbę osłabienia krajowego zaplecza technologicznego, a w marcu dwóm współzałożycielom Manus ograniczono możliwość opuszczania Chin do czasu zakończenia postępowania. Meta nie skomentowała jeszcze sprawy.

Manus to jeden z głośniejszych projektów nowej fali aplikacji AI, które nie tylko odpowiadają na pytania, ale potrafią też wykonywać zadania na komputerze użytkownika, zarządzać plikami czy pomagać w tworzeniu oprogramowania. Debiut usługi przypadł na marzec 2025 roku, krótko po tym, jak chiński DeepSeek wywołał poruszenie w branży technologiczej.