Nadchodzi smartfon OpenAI. Tradycyjne aplikacje przejdą do historii

Koniec siatki ikon

Znany analityk Ming-Chi Kuo ujawnił plany OpenAI. Wynika z nich zupełnie nowe podejście do interfejsu smartfonów. Tradycyjna siatka ikon na ekranie zniknie, a jej miejsce zajmie strumień zadań agenta AI. Użytkownik nie będzie szukał i otwierał pojedynczych programów. Zamiast tego zleci telefonowi wykonanie całej czynności. Sztuczna inteligencja zrealizuje ją w tle krok po kroku.

Kuo przygotował grafikę ilustrującą ten pomysł. Ekran przypomina inteligentnego asystenta planującego dzień. Widzimy tam listę postępów w organizacji podróży służbowej. Inne zadania to poranny raport rynkowy oraz planowanie rodzinnego obiadu. System sam podejmuje kolejne kroki i czeka tylko na zatwierdzenie.

Nowi partnerzy sprzętowi

OpenAI nie stworzy podzespołów samodzielnie. Firma nawiązała współpracę z gigantami rynku półprzewodników, takimi jak MediaTek i Qualcomm. Te firmy opracują nowe procesory dla smartfonu OpenAI. Specyfikacja układów oraz lista dostawców będą gotowe pod koniec 2026 lub w pierwszym kwartale 2027 roku. Producenci układów liczą na duży wzrost zamówień. Głównym celem jest globalny rynek smartfonów klasy wyższej. To segment rzędu trzystu do czterystu milionów urządzeń rocznie.

Analityk podaje przykład układu TPU Zebrafish, stworzonego przez Google'a i firmę MediaTek. Przychody z jednego takiego układu odpowiadają trzydziestu lub czterdziestu procesorom do smartfonów z AI. Z kolei za montaż i współprojektowanie całego systemu odpowiada firma Luxshare, jako wyłączny partner tego projektu. To bardzo ważny kontrakt dla przedsiębiorstwa, które ma problem z pokonaniem firmy Hon Hai w łańcuchu dostaw Apple'a. Wczesny udział w projekcie OpenAI ma dać mu przewagę na rynku. Masowa produkcja urządzeń OpenAI powinna ruszyć w 2028 roku.

Pełna kontrola nad systemem

Budowa własnego smartfonu ma uzasadnienie techniczne i biznesowe. OpenAI zyska w ten sposób pełną kontrolę nad oprogramowaniem i sprzętem. To jedyny sposób na dostarczenie sprawnych usług agenta AI. Smartfon stale śledzi stan użytkownika w czasie rzeczywistym, co zapewnia najlepsze dane wejściowe dla modelu językowego. Ponadto telefony długo pozostaną najpopularniejszymi urządzeniami na świecie.

Przetwarzanie informacji zostanie podzielone na dwa tory, dzięki czemu telefon ma stale rozumieć kontekst działań użytkownika. Podstawowe małe modele AI zadziałają bezpośrednio na urządzeniu. Kluczowe będzie tu zarządzanie pamięcią i zużyciem energii. Bardziej skomplikowane operacje obliczeniowe trafią z kolei do chmury.

Rynek smartfonów jest już bardzo dojrzały technologicznie. OpenAI wykorzysta więc gotowe łańcuchy dostaw. Firma ma znaną markę konsumencką i ogromną bazę danych z lat swojej działalności. Model biznesowy ma się oprzeć na połączeniu sprzedaży sprzętu z abonamentem. Twórcy zbudują też nowy ekosystem dla programistów.

