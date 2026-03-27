Będzie nowy tani OnePlus. Nord CE 6 Lite ujawnia pierwsze sekrety

Już w kwietniu zadebiutuje OnePlus Nord 6, mocny smartfon średniej klasy bazujący na gamingowym OnePlus Turbo 6, ale na tym nie koniec zbliżających się premier marki. Na maj zaplanowano debiut tańszego telefonu OnePlus Nord CE 6, a także – o czym dotąd nie było zbyt wiele słychać – już w zasadzie budżetowego telefonu OnePlus Nord CE 6 Lite.

W sieci krążą już pierwsze informacje na jego temat. Wiadomo, że OnePlus Nord CE 6 Lite wyposażony jest w ekran IPS o przekonanej 6,7 cala z odświeżaniem 120 Hz.

Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 6300, znany z wielu popularnych telefonów 5G z niższej półki cenowej, jak Realme 14T, Oppo A5 5G czy Redmi 15C 5G. To też wskazuje, w jakiej lidze wystąpi nowy OnePlus – wśród modeli dla mniej wymagających, choć z pewnymi atutami.

W OnePlus Nord CE 6 Lite takim atutem będzie zastosowanie potężnego akumulatora o pojemności 7000 mAh. Moc ładowania nie jest znana, ale już wcześniej w serii Nord CE Lite stosowane były ładowarki 80 W, więc tym razem może być podobnie.

Sekcja foto w Nord CE 6 Lite przedstawia się skromnie, ale dość przyzwoicie. Na tylnym panelu znalazł się główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix, który jest wspierany przez dodatkowy czujnik pomocniczy, zapewne do głębi. Miłośnicy mobilnej fotografii otrzymają również aparat 16 Mpix do selfie.

Całość pracuje pod kontrolą najnowszego OxygenOS 16 na bazie Andoida 16, a dostęp do telefonu zabezpieczono czytnikiem linii papilarnych umieszczonym na bocznej krawędzi.