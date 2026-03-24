OnePlus ze smartfonem marzeń. Kompaktowy, pancerny, ma moc i 7500 mAh

OnePlus 15T już od dawna pojawiał się w spekulacjach i przeciekach, aż wreszcie przyszła pora na jego oficjalną premierę. Sprzęt łączy niewielkie wymiary z topowymi podzespołami, w pełni zasługując na miano kompaktowego flagowca.

Front OnePlus 15T wypełnia ekran AMOLED o przekątnej zaledwie 6,32 cala i rozdzielczości 1.5K, z odświeżaniem 165 Hz. W ekran wkomponowany jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych pod ekranem. Atutem niewątpliwie są wąskie ramki wyświetlacza – tylko 1,1 mm.

Za płynność działania odpowiada topowy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspierany przez potężną komorę chłodzącą oraz do 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X Ultra Pro. Na własne pliki użytkownik otrzymuje nawet 1 TB pamięci masowej UFS 4.1.

Sekcję foto tworzy główny aparat z matrycą Sony o rozdzielczości 50 Mpix oraz aparat 50 Mpix z teleobiektywem peryskopowym, optyczną stabilizacją obrazu i 3,5x zoomem. Z przodu znalazła się jednostka 16 Mpix do selfie.

Mimo kompaktowej formy producentowi udało się zmieścić w środku potężne ogniwo o pojemności aż 7500 mAh, które będzie można uzupełniać przewodowo z mocą 100 W lub bezprzewodowo przy 50 W.

Całość zamknięto w ważącej 194 gramy obudowie z włókna szklanego, którą zabezpieczono szkłem OPPO Crystal Shield oraz uszczelniono zgodnie z normami IP66, IP68, IP69 i IP69K.

OnePlus 15T jest więc smartfonem jak z marzeń wielu użytkowników: mieści się w dłoni, ma pancerną obudowę, ogrom mocy i bardzo duży akumulator. A ile kosztuje?