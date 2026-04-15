To nie jest kolejny smartfon. OnePlus potwierdza nowy sprzęt

OnePlus to już nie tylko smartfony, słuchawki i tablety. Chiński producent potwierdził, że pracuje nad zupełnie nowym, przenośnym urządzeniem, które ma dostarczyć mobilną rozrywkę w nowej formie.

MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:23
Plotki krążące w sieci od marca właśnie znalazły swoje oficjalne potwierdzenie. Podczas niedawnej transmisji na żywo Li Jie, jeden z oficjeli OnePlusa, zaprezentował odręczny szkic nowego urządzenia. Choć rysunek nie zdradzał wielu szczegółów, kontury jasno wskazują, że firma na poważnie eksperymentuje z rynkiem handheldów do gier.

Wcześniejsze przecieki od znanego leakera Digital Chat Station pokrywają się z tą wizją – rendery wskazywały na sprzęt o nieco kanciastym kształcie, wyposażony w kolorowe uchwyty (gripy), spusty (triggery), a nawet tylny aparat. 

Mimo zestawu fizycznych elementów sterujących konsola OnePlusa ma być także przygotowana do wygodnej obsługi przez ekran dotykowy. Z zapowiedzi wynika, że producent połączy bardzo wysoką czułość i responsywność ekranu z wysokim odświeżaniem obrazu.

Poza udogodnieniami sprzętowymi w handheldzie OnePlus mają się też znaleźć ułatwienia programowe, a całość jest projektowana przede wszystkim pod kątem strzelanek FPS, takich jak PUBG Mobile czy Delta Force.

Choć OnePlus nie ujawnił jeszcze specyfikacji, z przecieków wynika, że sprzęt ma zostać wyposażony w duży, 8-calowy wyświetlacz, a jego sercem będzie najprawdopodobniej jeden z flagowych układów MediaTeka. Aby zapewnić odpowiednią kulturę pracy pod dużym obciążeniem, na pokładzie znajdzie się potężna bateria oraz system aktywnego chłodzenia.

Prace nad tym urządzeniem wpisują się w znacznie szerszy trend rynkowy. Ze względu na rosnące koszty komponentów, zwłaszcza RAM, wielu producentów smartfonów szuka nowych dróg rozwoju i rozszerza swoje portfolio. Doskonałym przykładem jest tu Vivo, która według raportów pracuje nad kieszonkową kamerą z wbudowanym gimbalem na wzór DJI Osmo Pocket. 

W przypadku OnePlusa pomysł na konsolę do gier nie dziwi. Od jakiegoś czasu marka stara się coraz bardziej pozycjonować na producenta gamingowego, w odróżnieniu od fotograficznego Oppo (czyli nadrzędnej firmy). Stąd nowe smartfony dla graczy – seria Turbo – stąd też podwyższanie w kolejnych modelach odświeżania ekranu do 165 Hz. Konsola będzie kolejnym elementem układanki.

Nowy sprzęt OnePlusa to jednocześnie odpowiedź na rosnącą popularność przenośnych sprzętów do grania, emulujących stare konsole – tu dominują chińskie marki jak Anbernic czy Ayaneyo. OnePlus ma szansę sporo tutaj namieszać. 

Anbernic RG 406H Czarny
Retro Games THE A1200
Anbernic RG CUBEXX
Atari 2600+ Pac-Man Edition
Image
Źródła zdjęć: X (Twitter)
Źródła tekstu: Gizmochina