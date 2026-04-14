Vivo już szykuje serię X500 i konkurencję dla DJI Osmo Pocket

Vivo nabiera wiatru w żagle. Po premierze fotograficznego Vivo X300 Ultra producent snuje już plany na kolejną generację, zdradził też informacje o całkiem nowym sprzęcie.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
Pojutrze w Polsce rusza sprzedaż Vivo X300 Ultra, najnowszego fotograficznego flagowca chińskiej firmy, a producent zdradza już plany na nową generację. Wynika z nich, że najwyraźniej Vivo chce zdystansować konkurencję i stać się marką pierwszego wyboru dla mobilnych fotografów i twórców wideo.

Vivo pokaże kamerę do vlogowania

Jak zdradził zarząd Vivo, firma zamierza rozszerzyć swoje portfolio nie tylko o kolejne generacje smartfonów, ale także o zupełnie nowe kategorie urządzeń. Pierwszym z nich ma być kamera do vlogowania.

Vivo zauważyło, że twórcy wideo często porzucają smartfony na rzecz zewnętrznych kamer sportowych lub gimbali, gdy chcą nagrywać samych siebie. Z myślą o tym firma przygotowuje własną, kompaktową kamerę sportową z zaawansowaną stabilizacją obrazu. Ten niewielki, poręczny sprzęt ma stanowić bezpośrednią konkurencję dla debiutującego na globalnym rynku modelu DJI Osmo Pocket 4, specjalnej kamery dla vlogerów i streamerów.

DJI Osmo Pocket 3

Premiera nowej kamery Vivo ma zbiec się w czasie z debiutem kolejnej generacji flagowych smartfonów, określanych obecnie mianem serii Vivo X500. A gdzie Vivo X400? Prawdopodobnie producent chce uniknąć numeru „4”, co jest częste u chińskich producentów (to jak nasza 13). Przedstawiciele marki sugerują, że zarówno telefony Vivo X500, jak i nowe urządzenie do vlogowania zostaną oficjalnie zaprezentowane w trzecim kwartale tego roku, najprawdopodobniej we wrześniu.

Teleobiektywy dla smartfonów z linii S60

Chiński producent rozwija również koncepcję zewnętrznych akcesoriów fotograficznych, takich jak telekonwertery ułatwiające robienie zdjęć z dużych odległości. Taki zestaw powstał już dla serii Vivo X200 i ostatnio dla Vivo X300, jednak teraz firma rozwija ten pomysł, obejmując nim nowe modele. Vivo chce stworzyć ustandaryzowany system mocowania zewnętrznych obiektywów, aby z czasem zaoferować je szerszemu gronu odbiorców, a nie tylko nabywcom najdroższych flagowców.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, obsługa dodatkowych obiektywów może trafić do nadchodzącej serii smartfonów ze średniej półki – Vivo S60. Rynkowy debiut tych urządzeń w Chinach spodziewany jest już w maju lub czerwcu. Przedstawiciele firmy zaznaczają jednak, że ostateczne wsparcie dla telekonwerterów w tańszych modelach zależy od wyników testów. Funkcja ta zostanie wdrożona tylko wtedy, gdy procesory i matryce z serii S60 zdołają utrzymać odpowiednio wysoką jakość obrazu po podłączeniu zewnętrznej optyki.

Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, DJI
Źródła tekstu: Gizmochina, CNMO