OnePlus 16 Pro nadchodzi. Kultowa seria wróci do gry
OnePlus planuje wielki powrót do swoich korzeni. W 2026 roku na rynku ma pojawić się model z dopiskiem Pro lub Ultra. Fani marki czekali na taką decyzję od wielu lat.
Koniec z kompromisami
Ostatni model z dopiskiem "Pro" widzieliśmy w 2022 roku. Był to OnePlus 10 Pro. Od tamtej pory producent stawiał na pojedyncze, mocne flagowce bez dodatkowych oznaczeń. Teraz strategia firmy ma ulec zmianie.
Najnowsze przecieki sugerują, że nadchodzący smartfon będzie urządzeniem kompletnym. Ma to być odpowiedź na prośby użytkowników, którzy liczyli na sprzęt bez kompromisów. Na ten moment nie wiemy, czy urządzenie otrzyma nazwę OnePlus 16 Pro, czy może OnePlus 16 Ultra.
OnePlus chce naprawić błędy
Rok 2025 był dla firmy czasem wzlotów i upadków. Model OnePlus 13 okazał się wielkim sukcesem i zebrał świetne recenzje. Jednak późniejsze premiery modeli OnePlus 15 i OnePlus 15R nie wzbudziły już takiego entuzjazmu. Niektóre parametry zostały w nich ograniczone, co rozczarowało część klientów.
Nowy flagowiec na 2026 rok ma to zmienić. Producent chce stworzyć "all-roundera", czyli telefon bez słabych punktów. Priorytetem będzie aparat fotograficzny, który ma dorównać najlepszym konstrukcjom na rynku. OnePlus zamierza odzyskać zaufanie najbardziej wymagających użytkowników.
Premiera pod koniec 2026 roku
Nowy model ma zadebiutować w czwartym kwartale 2026 roku. Jest to zgodne z dotychczasowym cyklem wydawniczym marki. Możemy spodziewać się ciekawych zmian w specyfikacji ekranu.
Plotki mówią o rezygnacji z bardzo wysokiego odświeżania 165 Hz na rzecz bardziej stabilnych rozwiązań. Ma to pomóc w lepszym zarządzaniu energią. Nadal nie wiemy, czy obok wersji Pro pojawi się bazowy OnePlus 16. Wszystkie znaki na niebie wskazują jednak, że końcówka przyszłego roku będzie należeć do tego producenta.