Sprzęt

OnePlus 16 Pro nadchodzi. Kultowa seria wróci do gry

OnePlus planuje wielki powrót do swoich korzeni. W 2026 roku na rynku ma pojawić się model z dopiskiem Pro lub Ultra. Fani marki czekali na taką decyzję od wielu lat.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:11
0
Koniec z kompromisami

Ostatni model z dopiskiem "Pro" widzieliśmy w 2022 roku. Był to OnePlus 10 Pro. Od tamtej pory producent stawiał na pojedyncze, mocne flagowce bez dodatkowych oznaczeń. Teraz strategia firmy ma ulec zmianie.

OnePlus 10 Pro
80 opinii
OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro
80 opinii
Ekran 6.70" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3 GHz
Aparat 48 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Najnowsze przecieki sugerują, że nadchodzący smartfon będzie urządzeniem kompletnym. Ma to być odpowiedź na prośby użytkowników, którzy liczyli na sprzęt bez kompromisów. Na ten moment nie wiemy, czy urządzenie otrzyma nazwę OnePlus 16 Pro, czy może OnePlus 16 Ultra.

OnePlus chce naprawić błędy

Rok 2025 był dla firmy czasem wzlotów i upadków. Model OnePlus 13 okazał się wielkim sukcesem i zebrał świetne recenzje. Jednak późniejsze premiery modeli OnePlus 15 i OnePlus 15R nie wzbudziły już takiego entuzjazmu. Niektóre parametry zostały w nich ograniczone, co rozczarowało część klientów.

OnePlus 13
50 opinii
OnePlus 13

OnePlus 13
50 opinii
Ekran 6.82" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.32 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz: OnePlus 13 to smartfon idealny na wakacje. Sprawdziłem to na Maderze (test)

OnePlus 15
6 opinii
OnePlus 15

OnePlus 15
6 opinii
Ekran 6.78" AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.608 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 7300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz: OnePlus 15 jest fantastyczny, ale czekam na następną generację (test)

OnePlus 15R
0 opinii
OnePlus 15R

OnePlus 15R
0 opinii
Ekran 6.83" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 7400mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz: OnePlus 15R: sporo plusów, jeden duży krok wstecz (test)

Nowy flagowiec na 2026 rok ma to zmienić. Producent chce stworzyć "all-roundera", czyli telefon bez słabych punktów. Priorytetem będzie aparat fotograficzny, który ma dorównać najlepszym konstrukcjom na rynku. OnePlus zamierza odzyskać zaufanie najbardziej wymagających użytkowników.

Premiera pod koniec 2026 roku

Nowy model ma zadebiutować w czwartym kwartale 2026 roku. Jest to zgodne z dotychczasowym cyklem wydawniczym marki. Możemy spodziewać się ciekawych zmian w specyfikacji ekranu.

Plotki mówią o rezygnacji z bardzo wysokiego odświeżania 165 Hz na rzecz bardziej stabilnych rozwiązań. Ma to pomóc w lepszym zarządzaniu energią. Nadal nie wiemy, czy obok wersji Pro pojawi się bazowy OnePlus 16. Wszystkie znaki na niebie wskazują jednak, że końcówka przyszłego roku będzie należeć do tego producenta.

Zobacz: Najlepszy telefon 2025 - przyznaliśmy Gorące Telefony!

Image
telepolis
oneplus nowy smartfon oneplus OnePlus 16 OnePlus 16 Pro OnePlus 16 Ultra
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Authority