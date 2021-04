NVIDIA: nowa generacja kart graficznych w 2022 roku. Kolejna dopiero w 2024

NVIDIA wyjawiła swoje plany na najbliższe lata. Kolejna generacja kart graficznych zadebiutuje dopiero w przyszłym roku.

NVIDIA oficjalnie ujawniła swoje plany na najbliższe lata. W trakcie dzisiejszego keynote prezes firmy - Jensen Huang - ujawił, że kolejne generacje kart graficznych będą wydawane w 2-letnich cyklach. Oznacza to, że modele RTX 3000 (Ampere) zostaną zastąpione w przyszłym roku. Po nich kolejna generacja zostanie wprowadzona dopiero w 2024 roku.

Na ten moment NVIDIA nie zdradziła nazw nowych generacji GPU. Na materiałach firma posługuje się nazewnictwem typu Ampere Next oraz Ampere Next Next. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy jednak założyć, że w przyszłym roku na sklepowe półki trafią karty graficzne z architekturą Lovelace, na temat której plotki krążą już od jakiegoś czasu. Nazwa pochodzi od Ady Lovelace, czyli brytyjskiej matematyczki z XIX wieku.

Poza tym NVIDIA zdradziła plany odnośnie do nowych procesorów ARM. Nowa generacja o nazwie Grace zadebiutuje dopiero w 2023 roku. Grace Next to z kolei 2025 rok, więc tutaj również mamy do czynienia z 2-letnimi cyklami.

