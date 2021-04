Karty GeForce otrzymały funkcję wirtualizacji... ale nie dzięki Nvidii

Dzięki grupie entuzjastów użytkownicy wyższych modeli kart Nvidia GeForce mogą już teraz skorzystać z funkcji wirtualizacji GPU, dotychczas zarezerwowanej dla wybranych produktów z profesjonalnych serii Tesla i Quadro.

Wirtualizacja GPU to być może nieco niszowa, ale w określonych sytuacjach bardzo przydatna funkcja. Pozwala ona podzielić zasoby układu graficznego na kilka niezależnych instancji i przydzielić je do poszczególnych maszyn wirtualnych. Te natomiast mogą wykorzystać swoją wirtualną kartę graficzną do dowolnych zastosowań. W większości będą to zaawansowane obliczenia lub praca z grafiką 3D, ale i pograć teoretycznie w ten sposób można, czego dowodzi usługa GeForce Now.

Rzecz jednak w tym, że dotychczas funkcja ta zarezerwowana była wyłącznie do wybranych kart z serii Quadro i Tesla (w większości kosmicznie drogich). Użytkownicy konsumenckich GeForce'ów, a nawet niższych modeli profesjonalnych Quadro, nie mieli do niej dostępu, choć, jak się okazuje, technicznie rzecz biorąc nic nie stało ku temu na przeszkodzie.

Sytuacja zmieniła się dzięki grupie entuzjastów, która znalazła sposób na ominięcie programowej blokady, która uniemożliwiała skorzystanie z funkcji wirtualizacji na konsumenckich kartach graficznych. Udało się to osiągnąć dzięki prostej wtyczce, która podmienia identyfikator zamontowanej w komputerze karty graficznej na odpowiadający mu układ z rodziny Tesla lub Quadro. W ten sposób oprogramowanie Nvidii do wirtualizacji jest przekonane, że ma do czynienia z jednym z kompatybilnych produktów. Z modyfikacji możemy skorzystać na większości kart opartych o architekturę Pascal, Turing i Ampere.

Z perspektywy większości użytkowników dostęp do funkcji wirtualizacji na konsumenckich kartach to raczej ciekawostka, choć z pewnością znajdą się i tacy, którzy znajdą dla niej jakieś praktyczne zastosowania, np. w kawiarenkach internetowych. Co jednak warto odnotować, to drugi raz w ciągu ostatnich kilku tygodni, kiedy użytkownikom udało się ominąć software'owe ograniczenia funkcjonalności stosowane przez Nvidię. Wcześniej udało się wyeliminować blokadę wydobywania kryptowalut zastosowaną w modelu GeForce RTX 3060.

Źródło zdjęć: Nvidia

Źródło tekstu: Tom's Hardware, Reddit