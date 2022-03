GeForce RTX 4090 i RTX 4080 - nowe karty mają coraz mniej tajemnic

NVIDIA jeszcze nie zapowiedziała nowej generacji kart graficznych. Nie oznacza to, że nic nie wiemy na temat architektury Lovelace i modeli RTX 4090 oraz RTX 4080.

Trzeci kwartał 2022 roku — wtedy powinny zadebiutować nowe karty graficzne NVIDII z architekturą Lovelace. Zieloni na razie nie zapowiedzieli niczego oficjalnie, ale z każdym tygodniem docierają do nas kolejne plotki, które zdradzają więcej informacji, głównie na temat najmocniejszych modeli RTX 4090 oraz RTX 4080. Co już dzisiaj o nich wiemy?

Co wiemy o modelach RTX 4090 i RTX 4080?

Jeszcze w marcu powinna zadebiutować karta graficzna GeForce RTX 3090 Ti. To o tyle ważna premiera, że ma ona być pewnego rodzaju wprowadzeniem do kolejnej generacji. Nadal będzie korzystać z architektury Ampere, ale jednocześnie wprowadzi kilka rzeczy, które w następnej generacji mają być standardem.

Pierwszą i prawdopodobnie najważniejszą kwestią będą nowe, 12+4-pinowe porty zasilania. Te są wymagane, aby dostarczać do GPU odpowiednią ilość energii. W przypadku najmocniejszych modeli z serii RTX 40 mówi się o TDP na poziomie nawet 600 W. W takiej sytuacji konieczna będzie jeszcze mocniejsza przejściówka z aż czterech 8-pinowych wtyczek PCIe do jednej 12VHPWR, czyli właśnie 12+4-pinowej.

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię i tym samym więcej generowanego ciepła, producenci kart mają wykorzystywać 3-, a nawet 3,5-slotowe systemy chłodzenia. Dobra informacja jest taka, że układów pinów ma być identyczny, jak w RTX 3090 Ti, więc da się wykorzystać te same konstrukcje. To duże ułatwienie dla Asusa, Gigabyte'a czy MSI, którzy nie muszą całkowicie od nowa projektować chłodzeń.

Jeśli chodzi o samą płytkę PCB, to referencyjny model ma mieć 28 faz, w tym 24 VRM oraz 4 konwertery VRAM. Pojawi się też miejsce na 12 kości pamięci, co oznacza możliwość zastosowania 12 lub 24 GB GDDR6X. Chociaż pojawiały się tego typu plotki, to NVIDIA prawdopodobnie nie zdecyduje się jeszcze na wykorzystanie pamięci GDDR7.

Zobacz: GeForce RTX 3090 Ti zawodzi pod względem wydajności

Zobacz: NVIDIA planuje produkcję w zakładach Intela

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Hairem / Shutterstock.com, Igor's Lab

Źródło tekstu: KitGuru, Igor's Lab