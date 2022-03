GeForce RTX 3090 Ti zawodzi pod względem wydajności

Pojawiły się pierwsze przecieki o wydajności karty graficznej GeForce RTX 3090 Ti. Jeśli się potwierdzą, to można mówić o rozczarowaniu.

W tym tygodniu NVIDIA powinna zaprezentować kartę graficzną GeForce RTX 3090 Ti, czyli najmocniejszy na ten moment model stworzony z myślą o graczach. Konstrukcja już na papierze prezentuje się potężnie, ale czy tak samo jest w praktyce? Pierwsze doniesienia tego nie potwierdzają.

GeForce RTX 3090 Ti — wydajność

Na profilu CapFrameX na Twitterze pojawiła się informacja, że GeForce RTX 3090 Ti w rozdzielczości 4K jest o mniej więcej 10% wydajniejszy od modelu RTX 3090 (bez Ti). Rzecz w tym, że inni twierdzą, że to nie do końca prawda. Rzeczywista różnica ma wynieść zaledwie 5% na korzyść modelu Titanium, co można uznać za pewnego rodzaju rozczarowanie.

Some performance numbers RTX 3090 vs RTX 3090 Ti, first impression!



▶️ Ti ~10% faster at 4K

▶️ 450W power

▶️ 2GHz boost@BauduinSven @3DCenter_org @VideoCardz — CapFrameX (@CapFrameX) March 25, 2022

Jeśli powyższe informacje się potwierdzą, to RTX 3090 Ti nadal będzie najszybszą kartą dla graczy na rynku, ale z pewnością wiele osób liczyło na więcej. W końcu nowy model ma mieć TDP na poziomie aż 450 W, czyli o 100 W więcej niż RTX 3090. Dlatego też producenci musieli zastosować nowe, 16-pinowe złącze zasilania z przejściówką z aż trzech 8-pinowych złączy PCIe.

GeForce RTX 3090 Ti — cena

Nieznana jest też cena GeForce'a RTX 3090 Ti. Co więcej, docierające do nas plotki też nie są tutaj jednomyślne. Jedni twierdzą, że model Titanium będzie kosztował tyle samo, co zwykły RTX 3090. To oznaczałoby sugerowaną cenę 1499 dolarów i jednocześnie obniżkę wersji bez Ti w nazwie.

Z kolei inne źródła twierdzą, że karta ma kosztować nawet 1999 dolarów w USA (ok. 8600 zł) i 14999 RMB w Chinach (ponad 11000 zł). Z kolei modele niereferencyjne miałyby dochodzić do nawet 20000 RMB, czyli prawie 13500 zł. Jak widać, różnice są duże. Więcej powinniśmy dowiedzieć się w ciągu najbliższych dni.

