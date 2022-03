Pojawiły się wyniki wydajności dedykowanych kart Intela w grach

Pierwsze dedykowane karty graficzne Intela zbliżają się wielkimi krokami. Poznaliśmy wyniki wydajności laptopowego modelu A370M w jednej ze znanych gier.

Do tej pory konsumenci mieli prosty, ale i ograniczony wybór na rynku kart graficznych. Boleśnie dało się to odczuć podczas kryptowalutowego szaleństwa. W sklepach obecnie dostępne są wyłącznie propozycje z rdzeniami AMD lub NVIDII. Więc o ile można wybierać między modelami z logiem ASUS, MSI, GIGABYTE, Sapphire i innymi, to w środku każdego z nich drzemie zasadniczo to samo GPU, a różnice są kosmetyczne.

Intel ARC A370M ma być układem z niższej półki

Jednak jak już wszyscy entuzjaści nowych technologii zdają sobie zapewne sprawę, lada moment na rynku pojawi się trzeci gracz. Gigant, którego wszyscy znamy - Intel. Niebiescy prócz zintegrowanych układów graficznych znajdujących się w ich CPU chcą zacząć oferować również dedykowane karty graficzne do laptopów i komputerów stacjonarnych. Pierwsza generacja ma się nazywać Intel ARC Alchemist.

Ashes of the Singularity to tytuł z gatunku RTS, który wydany został w 2016 roku. Jako gra nie zyskał wielkiego uznania, ale za to sporą popularnością cieszy się wbudowany w nią benchmark. Jest prosty i krótki, a przez to chętnie wykorzystywany przez recenzentów, youtuberów i zwykłych użytkowników.

Serwis VideoCardz namierzył w bazie wyników AotS ciekawe wpisy. Dotyczą one nadciągającej karty graficznej od Intela, która ma trafić do laptopów. Mowa o Intel ARC A370M, czyli niżej pozycjonowanym modelu. W tym przypadku sparowany został z procesorem Intel Core i7-12700H oraz 32 GB pamięci RAM.

Test przeprowadzany był dwukrotnie na minimalnych ustawieniach w rozdzielczości Full HD. Wykorzystano starsze DirectX 11. Wyniki? 3500 i 3600 punktów oraz średnio 36,9 i 38,3 klatek na sekundę.

Jak to ma się do innych układów od AMD i NVIDII? Cóż, trudno powiedzieć. Chociaż AotS jest popularne, to średnio miarodajne i nie bardzo przekłada się na inne gry i programy. Co więcej rozstrzał jest spory bo podobne wyniki oferował zarówno dedykowany GeForce RTX 3060, GeForce GTX 1050, jak i bardzo leciwy GeForce GTX 770, ale również zintegrowany układ (iGPU) w procesorze AMD Ryzen 5 5600G.

Co prócz tego wiadomo o Intel ARC A370M? Będzie to prawdopodobnie niżej pozycjonowany układ oparty na pełnym rdzeniu Intel DG2-128EU, który wyposażony zostanie w 4 GB pamięci GDDR6 na 64-bitowej szynie danych. Premiera planowana jest na koniec marca lub początek kwietnia 2022.

Zobacz: GeForce RTX 3090 Ti z potężną przejściówką. Bez niej ani rusz

Zobacz: NVIDIA planuje produkcję w zakładach Intela

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Baza danych AotS

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne