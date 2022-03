NVIDIA planuje produkcję w zakładach Intela

NVIDIA szuka kolejnego producenta dla swoich układów. Zieloni prócz dotychczasowych usług TSMC i Samsunga planują skorzystać z... zakładów Intela!



Prócz entuzjastów nowych technologii mało kto zdaje sobie sprawę, że większość układów, które trafiają do komputerów stacjonarnych, laptopów, smartfonów czy tabletów produkowanych jest przez dwóch producentów. Mowa o tajwańskim TSMC oraz południowokoreańskim Samsungu.

Rozmowy obu firm są jeszcze na bardzo wczesnym etapie

Jednym z wyjątków w branży, który zajmuje się zarówno projektowaniem, jak i wytwarzaniem swoich układów jest Intel. Zarówno AMD, jak i NVIDIA zlecają to firmom trzecim. Wygląda jednak na to, że Zieloni potrzebują większych mocy przerobowych i w tym celu planują zwrócić się do... Niebieskich!

Dyrektor generalny NVIDII, Jensen Huang, potwierdził we wczorajszym spotkaniu z dziennikarzami, że jego firma faktycznie prowadzi rozmowy z Intelem. Dotyczą one planów amerykanów na wykorzystanie odlewni Niebieskich do produkcji wybranych układów. Nie zdradzono jednak o jakim sprzęcie mowa.

Dialog obu firm jest na bardzo wczesnym etapie i potrwa jeszcze prawdopodobnie bardzo długo. Taka kooperacja wymagania dopasowania do siebie technologii, modeli biznesowych, ustalenia mocy produkcyjnych oraz charakteru obu firm. Nie jest to w końcu kupno drobnostki i potrzebna jest integracja łańcuchów dostaw.

Huang podkreśla, że dotychczasowe partnerstwo NVIDII z TSMC oraz Samsungiem to efekt wielu lat rozmów i ustalania wielu szczegółów. Nie da się tego zrobić z tygodnia na tydzień czy nawet miesiąca na miesiąc.

Do tej pory Intel zajmował się głównie rynkiem procesorów, zaś NVIDIA kart graficznych. Niebiescy jednak również lada moment wchodzą na rynek GPU i zaczną oferować dedykowane karty graficzne. Rodzi to więc oczywiste pytanie - czy Zieloni nie boją się konkurencji? CEO stanowczo temu zaprzeczył.

Jensen Huang podkreśla, że w tej branży wszyscy ze sobą ściśle współpracują. AMD, Intel i NVIDIA regularnie wymieniają się między sobą swoimi planami wydawniczymi, na długo zanim te staną się publicznie dostępne. Oczywiście nie wszyscy pracownicy mają do tego typu danych dostęp.

Prócz tego wymienione firmy tworzyły już produkty, które były owocem ich współpracy - na przykład Intel Kaby Lake-G (Intel + AMD) czy NVIDIA Ampere DGX (NVIDIA + AMD).

