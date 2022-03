Nadciąga najtańsza karta AMD, której wcale nie chcesz kupować

Chociaż trudno w to uwierzyć to do sklepów zmierza jeszcze słabszy układ AMD Radeon. Model RX 6400 ma być tani, ale jego wydajność będzie minimalna pod każdym względem. Zarówno w grach, jak i kodowaniu wideo.

Co prawda to aktualności i testy najwydajniejszych kart graficznych od AMD i NVIDII są najczęściej czytanymi publikacjami, ale szara rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. W komputerach większości konsumentów dominują modele z niskiego oraz średniego segmentu, często z dwóch generacji wstecz.

AMD Radeon RX 6400 będzie tani, ale i mało wydajny

Aktualnie najsłabszym modelem w ofercie Czerwonych jest układ AMD Radeon RX 6500 XT, który debiutował na rynku w styczniu 2022 roku. Skierowany jest on do fanów tytułów sieciowych, starszych gier i rozrywki w rozdzielczości Full HD. Wygląda jednak na to, że nadciąga jeszcze słabsza karta graficzna.

W południowokoreańskiej bazie RRA (National Radio Research Agency) pojawił się ciekawy wpis. Dotyczy on karty graficznej od GIGABYTE, a dokładniej autorskiego modelu Radeon RX 6400. Do tej pory był on dostępny tylko na rynku OEM, a teraz zapewne trafi do sklepów komputerowych.

Mowa o rdzeniu AMD Navi 24 XL z 768 jednostkami SP oraz 4 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 64-bitowej szynie danych. Jest to jedyny układ w ofercie Amerykanów, który nie wymaga dodatkowego zasilania. Wszystko dzięki współczynnikowi TDP na poziomie 53 W, co można zapewnić ze złącza PCIe na płycie głównej.

Dla kogo będzie to układ? Trudno powiedzieć. Już wydajność Radeona RX 6500 XT pozostawia wiele do życzenia, a tutaj będzie tylko gorzej. Zakładać więc trzeba najtańsze z najtańszych zestawów do starych gier oraz komputery biurowe i serwery wyposażone w procesor bez zintegrowanego układu graficznego.

Ze względu na ograniczone możliwości w kodowaniu wideo (brak obsługi AV1) nie będzie to najlepszy wybór do komputerów HTPC, czyli domowych centrów multimedialnych.

Kiedy należy spodziewać się premiery AMD Radeon RX 6400? Oficjalnie nie wiadomo. Śmiało można jednak zakładać 20 kwietnia 2022. To właśnie wtedy AMD planuje wypuścić nowe procesory. A co z ceną? Znowu nic nie wiadomo. Na pewno jednak będzie tanio. W końcu model wyżej pojawia się już w sklepach za 169 euro.

