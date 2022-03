AMD Radeon RX 6500 XT w wersji dla fanów mangi i anime

Jesteś fanem anime lub mangi? Potrzebujesz nowej, niedrogiej karty graficznej? W takim razie chiński model Yeston Radeon RX 6500 XT Sakura Hitomi jest dla Ciebie!

AMD Radeon RX 6500 XT to najnowsza, najtańsza i zarazem najsłabsza karta graficzna w aktualnej ofercie Czerwonych. Debiutowała ona na rynku niedawno, bo w styczniu 2022 roku. Jest to propozycja skierowana do fanów starszych gier, produkcji sieciowych oraz zabawy w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli).

Yeston kusi oryginalnym wyglądem i małym rozmiarem

Chwilę temu pisaliśmy, że to jedna z niechętnie kupowanych kart. Zarówno, gdy mowa o graczach, jak i górnikach kryptowalut. W sklepach są dostępne dziesiątki sztuk tego modelu, a jego ceny ciągle spadają i są już niższe od sugerowanych. Partnerom AMD nie przeszkadza to jednak wydawać kolejnych wersji.

Dzisiaj przyjrzymy się chińskiemu modelowi Yeston Radeon RX 6500 XT Sakura Hitomi. Jak sama nazwa wskazuje jest to wariant ITX skierowany do fanów anime. Wszystko za sprawą oryginalnego designu.

Opisywana karta graficzna ma wymiary 172 x 101 x 41 (szerokość x wysokość x głębokość) milimetrów. Oparta została na aluminiowym, bogato żebrowanym radiatorze, trzech 6-milimetrowych ciepłowodach oraz jednym wentylatorze. Rdzeń minimalnie podkręcono i można się spodziewać taktowania do 2825 MHz.

Yeston Radeon RX 6500 XT Sakura Hitomi zasilany jest wtyczką typu 6-pin. Do dyspozycji jest jedno złącze HDMI oraz DisplayPort. Wisienką na torcie jest podwójny BIOS z fizycznym przełącznikiem.

Opisywana karta graficzna ma trafić do sprzedaży w Chinach lada moment, bo 23 marca 2022 roku. Sugerowana cena nie została zdradzona. O oficjalnym debiucie w Europie można zapomnieć, ale prawdopodobnie będzie do kupienia na Aliexpress i w sklepach pokroju Banggood czy Gearbest.

Źródło zdjęć: Yeston

Źródło tekstu: bilibili, oprac. własne