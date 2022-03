Karta AMD jest tak zła, że sprzedawana poniżej sugerowanej ceny

Czy można stworzyć kartę graficzną tak nieudaną, że nie będą jej chcieli ani gracze, ani górnicy kryptowalut? Tak! Mowa o Radeonie RX 6500 XT, którego sklepy sprzedają zdecydowanie poniżej cen sugerowanych przez AMD.

Sytuacja na rynku kart graficznych nadal nie jest idealna, ale dużo lepsze niż jeszcze rok temu. W sklepach dostępne są już propozycje od AMD i NVIDII z różnych półek wydajnościowych. Ich ceny cały czas topnieją, acz nadal daleko im do wartości sugerowanych. Z wyjątkiem jednego modelu, który jest tańszy od MSRP.

Karta graficzna tak zła, że sklepy próbują się jej pozbyć?

AMD Radeon RX 6500 XT to najnowsza, a zarazem najtańsza propozycja w aktualnej ofercie Czerwonych. Teoretycznie miał być to model skierowany do fanów grania w starsze tytułu lub w rozdzielczości Full HD. Praktycznie to kastrat, który został okrzyknięty najgorszą kartą graficzną ostatnich lat.

Mało tutaj jest wszystkiego - pamięć VRAM to zaledwie 4 GB; 64-bitowa szyna danych; interfejs PCI Express 4.0 x4, który dławi się na każdej płycie głównej prócz najnowszych generacji. A to w końcu układ skierowany nie do najnowszych maszyn, a tańszych i/lub starszych zestawów komputerowych.

Mowa o tak dużym niewypale, że Radeona RX 6500 XT nie chcą kupować ani górnicy, ani gracze. A druga z grup przecież przez wiele miesięcy praktycznie nie miała dostępu do kart graficznych. Nie wierzycie? Wystarczy zerknąć na sytuację w dużych europejskich sklepach.

Tuż za zachodnią granicą w Mindfactory Radeony RX 6500 XT w wersjach od PowerColor sprzedawane są poniżej cen sugerowanych przez AMD. MSRP w Europie wynosi 229 euro (z VAT), w Niemczech zaś opisywane modele dostępne był za 169 i 179 euro.

Jednorazowa promocja? Nic bardziej mylnego, już trzy tygodnie temu Radeona RX 6500 XT (nowego, w zwykłym sklepie) można było kupić za 199 euro, a więc nadal taniej niż MSRP. Różnica wydaje się na pierwszy rzut oka niewielka - "tylko" 20 euro, ale faktycznie to ~10% sugerowanej ceny.

Na szczęście wraz z drożejącą energią elektryczną i mniej atrakcyjnymi cenami kryptowalut ceny innych, udanych modeli w sklepach również spadają. Z czasem zarówno propozycje AMD, jak i NVIDII powinny wreszcie wrócić do normalnych wartości. O ile znowu sytuacja się nagle nie zmieni.

