Kosmiczne ceny GeForce RTX 3090 Ti. Karta graficzna czy cały komputer?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w tym miesiącu zadebiutują karty graficzne GeForce RTX 3090 Ti. Pierwsze modele pojawiły się w sklepach i ceny są kosmiczne.

Karta graficzna GeForce RTX 3090 Ti po raz pierwszy została pokazana na początku stycznia, przy okazji konferencji NVIDII na targach CES 2022. Co prawda Zieloni nie było obecni na miejscu fizycznie w Las Vegas, ale zorganizowali własne wydarzenie online.

Wtedy też karta została pokazana, ale na tym informacje się skończyły. NVIDIA powiedziała, że więcej dowiemy się pod koniec miesiąca. Styczeń minął, a firma nadal milczała. Według plotek opóźnienie spowodowane było problemami natury technicznej i produkcyjnej. Wydaje się jednak, że kłopoty zostały zażegnane i karta w końcu trafi do sklepów pod koniec marca. W kilku już się nawet pojawiła i ceny są piekielnie wysokie.

GeForce RTX 3090 Ti — ceny w sklepach

Karta GeForce RTX 3090 Ti w wersjach niereferencyjnych pojawiła się w kilku sklepach i ceny nie są zbyt zachęcające. Za model Asus TUF Strix RTX 3090 Ti trzeba zapłacić około 4650 dolarów. Z kolei model Asus ROG Strix LC RTX 3090 Ti to koszt aż 5240 dolarów. Według aktualnego kursu to odpowiednio 19800 oraz 22300 zł (po zaokrągleniu). Za tyle można kupić cały komputer i to bardzo mocny!

Model GeForce RTX 3090 Ti ma być wyposażony w 10752 jednostki CUDA, 336 Tensor, 84 RT oraz 24 GB pamięci VRAM GDDR6X na 384-bitowej szynie (1008 GB/s). TDP karty wyniesie 450 W, czyli aż o 100 W więcej niż w modelu RTX 3090. Rekomendowana cena nie jest jeszcze znana, ale skoro przy niższym modelu to 1499 dolarów, to w przypadku wersji Titanium pewnie należałoby celować w przedział 1699-1999 dolarów. Więcej powinniśmy dowiedzieć się na dniach.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: Guru3D