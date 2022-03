Ukradli 20 kart graficznych. Wpadli z powodu własnej głupoty

W tym momencie w Rosji niemal wszystko staje się towarem luksusowym. Dotyczy to również kart graficznych. Nic dziwnego, że stały się one celem złodziei.

Producenci kart graficznych, w tym przede wszystkim NVIDIA i AMD, wprowadzili w Rosji embargo na swoje produkty. Oznacza to, że do kraju rządzonego przez Putina nie trafią w najbliższym czasie żadne nowe modele. Z tego powodu grafiki stały się towarem luksusowym.

Rosyjscy złodzieje kart graficznych

Nic dziwnego, że kilku pracowników rosyjskiego sklepu Wildberries połasiło się na nowe karty graficzne. Magazynierzy próbowali ukraść 20 egzemplarzy modelu GeForce RTX 3070 Ti, więc może nie najszybszego w ofercie, ale nadal bardzo wydajnego i pożądanego przez wielu graczy.

W sumie to kradzież się udała. Niestety, dalsze kroki nie były przez złodziei do końca przemyślane, bowiem udali się oni do lombardu, aby sprzedaż swoją zdobycz. Właściciel skupu zdziwił się, że mężczyźni przychodzą do niego sprzedać 20 całkowicie nowych kart graficznych. Dlatego skontaktował się z odpowiednimi służbami i byli już pracownicy sklepu zostali zatrzymani.

Każda skradziona karta była warta około 1931 dolarów, więc w sumie mężczyźni planowali zarobić równowartość niecałych 39 tys. dolarów. Nie wyszło. Skradzione GPU zostały zwrócone do sklepu.

Źródło zdjęć: DMegias / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz