Intel kolejny raz spuszcza łomot AMD. Wszystko dzięki Core i9-12900KS

Premiery jeszcze nie było, a już znamy wyniki wydajności najnowszego procesora od Niebieskich. Mowa o modelu Intel Core i9-12900KS. Wszystko dzięki pomyłce jednego ze sklepów, który przedpremierowo wysłał zamówienia.

Zarówno AMD, jak i Intel raz za razem wymieniają między sobą ciosy na rynku procesorów komputerowych. Na razie to Niebiescy są górą za sprawą rodziny Alder Lake-S i szeregu nowości, jakie wprowadziła ona pod domowe strzechy. Czerwoni więc planują odświeżyć swoją ofertę o nowe modele z serii Ryzen 4000 i 5000. Intel jednak nie planuje oddawać swojej pozycji lidera na rynku CPU.

Intel nadal oferuje wydajniejsze procesory od AMD

Ledwie wczoraj informowaliśmy Was na łamach Telepolis, że duży sklep w USA popełnił fatalną pomyłkę. Sprzedawca umieścił na swojej stronie internetowej procesor Intela, który nie miał jeszcze oficjalnej premiery. Co gorsza można było go kupić, a sklep go nawet wysłał do kilku osób zanim zorientował się w całej sytuacji. Mowa oczywiście o nadciągającym modelu Intel Core i9-12900KS.

Intel Core i9-12900KS to nowy flagowiec wyposażony w 16 rdzeni (8P+8E) i 24 wątki z taktowaniem 3,4 GHz bazowo i do 5,5 GHz w trybie Turbo. Całość dopełnia 14 MB pamięci cache L2, 30 MB pamięci cache L3 oraz zintegrowany układ graficzny Intel UHD 770.

Jeden ze szczęśliwców, który otrzymał opisywane CPU okazał się zapalonym entuzjastą i przystąpił od razu do testów wydajności. Mowa o użytkowniku Seby9123 z Reddita. Redakcja Tom's Hardware porównała jego wyniki ze swoimi w bazie, co nie daje idealnego porównania, ale za to mamy przybliżony pogląd na różnice względem starszych modeli i flagowca AMD.

Internauta przeprowadził testy w popularnym benchmarku, który wykorzystywany jest przez wielu dziennikarzy technologicznych. Mowa o Cinebench R23. Intel Core i9-12900KS osiągnął tutaj 2162 punkty w pomiarze wydajności jednowątkowej i 29 164 punkty w scenariuszu sprawdzającym wydajność wielowątkową.

Tym samym na ustawieniach fabrycznych Intel Core i9-12900KS jest o 29,6% wydajniejszy w zadaniach jednowątkowych i o 9,7% w zadaniach wielowątkowych aniżeli AMD Ryzen 5950X. Trzeba jednak pamiętać, że różnice mogą prezentować się inaczej w innych programach i grach, a sporo do powiedzenia mają też użyte pamięci RAM. Z ostatecznymi wnioskami warto poczekać do oficjalnej premiery.

