Apple kłamało. Wydajności jest niestety zbyt mało

Apple obiecywało złote góry w przypadku wydajności najnowszego układu M1 Ultra, zwłaszcza w przypadku zastosowań graficznych. Niezależne testy udowodniły jednak, że Amerykanie nadal są daleko, daleko w tyle za konkurencją.

Apple to jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm w branży nowych technologii. Jedni cenią ich za design, inni za nowatorskie rozwiązania, a jeszcze inni za stworzony ekosystem. Trzeba jednak przyznać, że "Jabłko" ma równie wielu fanów, co zagorzałych przeciwników. Tak czy siak na nowe produkty Amerykanów zawsze czeka całe zatrzęsienie konsumentów z całego świata.

Apple ponownie jest droższe i słabsze

Nic więc dziwnego, że układ Apple M1 Ultra wzbudził zainteresowanie wielu osób. Zwłaszcza, gdy zgodnie z zapowiedziami zintegrowany w nim układ graficzny miał być tak wydajny jak topowa karta konkurencji, a przy tym cechować się mniejszym poborem mocy. Wygląda jednak na to, że Apple perfidnie kłamało.

Apple M1 Ultra jest najnowszym układem Amerykanów składającym się z dwóch połączonych ze sobą chipów M1 Max. Oferuje 21 TFLOP-ów mocy obliczeniowej. Procesor graficzny ma dostęp do bardzo dużej pamięci podręcznej (128 GB zunifikowanej pamięci), czyli 5,3x więcej niż najmocniejszy konsumencki procesor graficzny firmy NVIDIA - GeForce RTX 3090.

To właśnie do niego - GeForce RTX 3090 - przyrównywało się Apple w materiałach promocyjnych. Firma twierdziła, że otrzymamy identyczną wydajność przy poborze mocy mniejszym nawet o 200 W. Potwierdzać miały to wewnętrzne testy przeprowadzone na stosowanych w branży komputerowej benchmarkach.

Jednak dzisiaj Apple zniosło embargo na recenzje komputera Mac Studio, w sieci pojawiły się pierwsze wyniki wydajności, a czar prysł. Testy przeprowadzone przez zagraniczną redakcję The Verge jednoznacznie udowadniają, że Apple M1 Ultra nie jest nawet blisko NVIDIA GeForce RTX 3090. Zarówno gdy chodzi o gry, jak i zadania obliczeniowe z wykorzystaniem OpenCL API.

Warto podkreślić, że The Verge testowało najwydajniejszy wariant Apple Mac Studio, który kosztuje 6199 USD (ponad 26 000 złotych). Jest to komputer wyposażony w 20-rdzeniowy procesor, 64-rdzeniowy układ graficzny i 128 GB pamięci. Dla porównania NVIDIA GeForce RTX 3090 kosztuje w Polce około 10 - 11 tysięcy złotych, a wielkimi krokami zbliża się premiera jeszcze wydajniejszejszego modelu GeForce RTX 3090 Ti.

