Karty graficzne będą jeszcze tańsze. Dobre informacje od NVIDII

Dobre wieści docierają do nas od NVIDII. Jest duża szansa, że karty graficzne będą jeszcze tańsze.

Wszyscy, którzy planowali zakup karty graficznej, mają w ostatnim czasie powody do zadowolenia. Ceny systematycznie maleją i dzisiaj już tylko o 30-40% przebijają te rekomendowane. To poziom, przy którym zakup staje się coraz bardziej opłacalny.

Karty graficzne będą tańsze?

Na tym dobre wieści się nie kończą. Z NVIDII docierają ciekawe informacje, które — jeśli okażą się prawdziwe — oznaczają kolejne spadki cen. Zielony producent miał znacząco obniżyć koszty produkcji układów RTX 30. Mowa o poprawie o 8-12%. Informacja miała już trafić do wszystkich partnerów NVIDII, czyli Asusa, Gigabyte'a, MSI i wszystkich innych producentów RTX-ów.

Tańsza produkcja to niższe ceny zakupu układów i tym samym niższe kwoty w sklepach. Minie jednak trochę czasu, zanim zobaczymy tego typu obniżkę. Nowe, tańsze GPU muszą przejść cały proces produkcyjny, zanim trafią do sklepów. Może to zająć nawet kilka tygodni. Nie zmienia to faktu, że informacje są bardzo pozytywne i być może za kilka miesięcy rzeczywiście zobaczymy ceny rekomendowane albo bardzo do nich zbliżone.

Z drugiej strony wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja na świecie. Nie można wykluczyć, że w którymś momencie ceny znowu zaczną rosnąć, chociaż na razie nic na to nie wskazuje. Nie można też zapomnieć, że w drugim kwartale Ethereum zmieni sposób wydobywania i karty graficzne nie będą już potrzebne do kopania kryptowaluty. To z kolei szansa na kolejne, duże obniżki.

Źródło zdjęć: SvedOliver / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech