Pojawił się laptop z kartą graficzną Intel ARC. Tym razem w Europie

Karty graficzne od Intela zbliżają się wielkimi krokami. W sprzedaży pojawił się kolejny laptop z układem Intel ARC, który ma się nadawać do grania w nowe gry.

Aktualnie myśląc o karcie graficznej większość z Was wymieni dwie firmy - AMD i/lub NVIDIA. Ewentualnie padną nazwy ich partnerów takich jak ASUS, MSI, GIGABYTE i inni. Jednak to tylko dwie pierwsze z wymienionych projektuje samemu rdzenie, które potem wykorzystują pozostałe firmy dodając własne układy chłodzenia.

Intel ARC A370M będzie nadawał się do lekkiego gamingu

Jest to ogromny rynek, na którym klientami są zarówno gracze, jak i górnicy kryptowalut. Nic więc dziwnego, że trzeci z gigantów - Intel - również postanowił zacząć oferować swoje karty graficzne. Zwłaszcza, że Amerykanie dysponują potrzebnym do tego budżetem oraz tworzyli przecież do tej pory słabsze, zintegrowane w procesorach układy graficzne nazywane w skrócie iGPU.

W ubiegłym tygodniu na łamach Telepolis pisaliśmy już o pierwszym laptopie z nową kartą graficzną Intel ARC, który omyłkowo pojawił się w sprzedaży. Był to sprzęt od Samsunga w sklepie z USA. Tym jednak razem mowa o europejskim rynku i szerzej rozpoznawalnym w Polsce producencie notebooków.

Fiński Proshop zamieścił oferty Acera Swift X w dwóch wariantach, które wyposażone zostały w dedykowany układ graficzny Intel ARC A370M. Są to 16-calowe laptopy z matrycą WQXGA (2560 x 1600 pikseli), 16 GB pamięci RAM DDR5 oraz procesorem Intel Core i7 1260P lub Intel Core i5 1240P.

Mimo nieco większych matryc, ich waga pozostaje stosunkowo niska - 1,7 kilograma. Słabszy wariant wyceniono na 1299 euro, mocniejszy zaś na 1549 euro. Daje to równowartość około 6099 i 7275 złotych. Według informacji na stronie mają być dostępne w magazynie od 25 maja 2022 roku.

Intel ARC A370M ma być kartą graficzną o niskim poborze mocy, która oparta będzie na rdzeniu Intel DG2-128 EU. Spodziewać należy się 64-bitowej szyny danych oraz 4 GB pamięci VRAM. Wydajność według Niebieskich to dwukrotność Intel Xe-LP, które jak najbardziej nadają się do lekkiego gamingu.

Źródło zdjęć: Proshop

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne