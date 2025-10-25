Aplikacje

Grindr wyjdzie z giełdy na przekór USA – na stole 3,5 miliarda dolarów

Akcjonariusze aplikacji randkowej Grindr zaproponowali przejęcie spółki i jej całkowitą prywatyzację. George Raymond Zage III i James Fu Bin Lu, którzy łącznie posiadają ponad 60% udziałów w firmie, złożyli niewiążącą ofertę nabycia pozostałych akcji po cenie 18 dolarów za akcję. Wycena całej transakcji oszacowana jest na około 3,5 miliarda dolarów.​

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 13:05
0
Grindr wylądował na giełdzie ze strachu Stanów Zjednoczonych

Zage i Lu po raz pierwszy przejęli Grindr w 2020 roku za 608 milionów dolarów od chińskiego właściciela Kunlun Tech, który zmuszony był sprzedać aplikację z powodu obaw rządu Stanów Zjednoczonych dotyczących bezpieczeństwa danych użytkowników. Następnie, w listopadzie 2022 roku, wspólnicy doprowadzili firmę do publicznego debiutu na giełdzie, oceniając jej wartość na 2,1 miliarda dolarów.​

Zaproponowana teraz cena 18 dolarów za akcję stanowi premię na poziomie 51% w stosunku do kursu akcji z 10 października 2025 roku, czyli ostatniego dnia notowań przed ujawnieniem planu przejęcia. Wiadomość o propozycji wykupu wyzwoliła istotną reakcję rynkową – kurs akcji Grindra wzrósł o ponad 20%, osiągając najwyższy poziom wzrostu w ciągu trzech lat.​

Zdaniem analityków aplikacja randkowa dla społeczności LGBTQIA+ warta jest więcej

Rada dyrektorów Grindr powołała specjalny komitet niezależnych dyrektorów do oceny propozycji. Komitet, któremu przewodniczy Chad Cohen, współpracuje z doradcami finansowymi z JP Morgan Securities oraz doradcami prawnymi z kancelarii Vinson & Elkins. Firma podkreśliła, że na tym etapie nie ma gwarancji, iż transakcja dojdzie do skutku.​

Analitycy giełdowi wyceniają akcje Grindr średnio na 22,50 dolara, co sugeruje potencjał wzrostu o 47% od ceny oferty. Obecna propozycja pozostaje niewiążąca i wymaga zatwierdzenia przez radę dyrektorów oraz mniejszościowych akcjonariuszy firmy.

Grindr ma 145 mln zarejestrowanych użytkowników na całym świecie, miesięczna aktywność wynosi aktualnie około 15 mln osób, a około 1,2 mln użytkowników opłaca subskrypcję premium. Największą bazę użytkowników ma Grindr w Stanach Zjednoczonych (16,1 milionów pobrań w 2024 roku), następnie w Indiach (10,1 milionów) i Brazylii (9,6 milionów). Aplikacja jest dostępna w ponad 190 krajach i terytoriach.

telepolis
chiny Grindr aplikacje randkowe LGBTQIA+ Kunlun Tech
Zródła zdjęć: Grindr
Źródła tekstu: Reuters, oprac. wł