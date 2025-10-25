Grindr wyjdzie z giełdy na przekór USA – na stole 3,5 miliarda dolarów
Akcjonariusze aplikacji randkowej Grindr zaproponowali przejęcie spółki i jej całkowitą prywatyzację. George Raymond Zage III i James Fu Bin Lu, którzy łącznie posiadają ponad 60% udziałów w firmie, złożyli niewiążącą ofertę nabycia pozostałych akcji po cenie 18 dolarów za akcję. Wycena całej transakcji oszacowana jest na około 3,5 miliarda dolarów.
Grindr wylądował na giełdzie ze strachu Stanów Zjednoczonych
Zage i Lu po raz pierwszy przejęli Grindr w 2020 roku za 608 milionów dolarów od chińskiego właściciela Kunlun Tech, który zmuszony był sprzedać aplikację z powodu obaw rządu Stanów Zjednoczonych dotyczących bezpieczeństwa danych użytkowników. Następnie, w listopadzie 2022 roku, wspólnicy doprowadzili firmę do publicznego debiutu na giełdzie, oceniając jej wartość na 2,1 miliarda dolarów.
Zaproponowana teraz cena 18 dolarów za akcję stanowi premię na poziomie 51% w stosunku do kursu akcji z 10 października 2025 roku, czyli ostatniego dnia notowań przed ujawnieniem planu przejęcia. Wiadomość o propozycji wykupu wyzwoliła istotną reakcję rynkową – kurs akcji Grindra wzrósł o ponad 20%, osiągając najwyższy poziom wzrostu w ciągu trzech lat.
Zdaniem analityków aplikacja randkowa dla społeczności LGBTQIA+ warta jest więcej
Rada dyrektorów Grindr powołała specjalny komitet niezależnych dyrektorów do oceny propozycji. Komitet, któremu przewodniczy Chad Cohen, współpracuje z doradcami finansowymi z JP Morgan Securities oraz doradcami prawnymi z kancelarii Vinson & Elkins. Firma podkreśliła, że na tym etapie nie ma gwarancji, iż transakcja dojdzie do skutku.
Analitycy giełdowi wyceniają akcje Grindr średnio na 22,50 dolara, co sugeruje potencjał wzrostu o 47% od ceny oferty. Obecna propozycja pozostaje niewiążąca i wymaga zatwierdzenia przez radę dyrektorów oraz mniejszościowych akcjonariuszy firmy.
Grindr ma 145 mln zarejestrowanych użytkowników na całym świecie, miesięczna aktywność wynosi aktualnie około 15 mln osób, a około 1,2 mln użytkowników opłaca subskrypcję premium. Największą bazę użytkowników ma Grindr w Stanach Zjednoczonych (16,1 milionów pobrań w 2024 roku), następnie w Indiach (10,1 milionów) i Brazylii (9,6 milionów). Aplikacja jest dostępna w ponad 190 krajach i terytoriach.