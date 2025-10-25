Bezpieczeństwo

Ten "zwrot podatku" może słono kosztować. Pilny komunikat CERT

CERT Polska ostrzega przed wzmożoną aktywnością cyberprzestępców, którzy podszywają się pod e-Urząd Skarbowy, wysyłając fałszywe powiadomienia o zwrocie podatku. Kampania phishingowa ma na celu wyłudzenie danych karty płatniczej oraz informacji osobowych użytkowników.​

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 13:20
0
Telepolis.pl
Fałszywe wiadomości od e-Urzędu Skarbowego – nowa fala phishingu w Polsce

Oszuści początkowo rozsyłali wiadomości e-mail zatytułowane „Powiadomienie o zwrocie pieniędzy" z informacją o rzekomej nadpłacie podatkowej, często w kwocie od niespełna 400 zł do tysiąca złotych. Teraz kampania phishingowa rozszerzona została dodatkowo o SMS-y.

Wiadomości zawierają link do spreparowanej strony internetowej, która wizualnie przypomina oficjalny portal e-Urzędu Skarbowego.​ Po kliknięciu w link ofiara jest przekierowywana na fałszywą platformę „zwrot2025", gdzie proszono ją o wybranie banku, a następnie podanie pełnych danych karty płatniczej, w tym trzycyfrowego kodu CVC.

Strona zbiera również dane osobowe, takie jak numer PESEL, nazwisko panieńskie matki oraz numer telefonu.​

Pamiętaj, Urząd Skarbowy nie wysyła SMS-ów i e-maili podczas informowania o zwrocie podatku

Prawdziwy Urząd Skarbowy nigdy nie wysyła informacji o zwrocie podatku poprzez e-mail ani SMS.  Warto też pamiętać, że oficjalne wiadomości od instytucji państwowych zawsze pochodzą z domen kończących się na .gov.pl. Fałszywe e-maile są wysyłane z podejrzanych adresów, takich jak „[email protected]".

Oszuści stosują również presję czasową, zachęcając do natychmiastowego działania. Wiadomości są wysyłane masowo, bez indywidualnych danych adresata.​

Nie otwieraj i zgłaszaj do CERT

Eksperci zalecają natychmiastowe usunięcie podejrzanych wiadomości bez otwierania linków. Wszelkie operacje związane z podatkami należy przeprowadzać wyłącznie poprzez oficjalną stronę www.podatki.gov.pl.

Jeśli użytkownik otrzyma podejrzaną wiadomość, powinien zgłosić ją do CERT Polska za pośrednictwem formularza na stronie incydent.cert.pl, a podejrzane wiadomości SMS można przesłać na darmowy numer 8080.

Zródła zdjęć: CERT, Milosz Kubiak / Shutterstock
Źródła tekstu: CERT, oprac. wł