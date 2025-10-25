Lepszego smartfonu w tej cenie zwyczajnie kupić się nie da. Masz czas do jutra

Oczywiście, wciąż musimy iść na pewne kompromisy. Są jednak urządzenia, w których przypadku te są naprawdę niewielkie. Jednym z nich jest Motorola Edge 50 Neo, którą możecie kupić dziś i jutro za jedyne 1099 zł w x-kom. I chociaż dla wielu zabrzmi to jak herezja, to korzystam z niego równolegle z iPhone 16 i poza lepszym aparatem w produkcie Apple i integracją z jabłkowym ekosystemem nie widzę, aby Motorola odstawała w jakiejkolwiek dziedzinie.

Motorola Edge 50 Neo

Oczywiście, jest większa, co czuć po 6,36-calowym ekranie POLED 2670 × 1200 pikseli o odświeżaniu 120 Hz, który wydaje się wręcz nieco żwawszy dzięki wyższej częstotliwości. Owszem, MediaTek Dimensity 7300 wspierany przez 12 GB RAM jest słabszym procesorem od Apple A18. Tylko co z tego, skoro smartfon działa równie żwawo i równie szybko wykonuje podstawowe zadania? Może gdybym próbował montować na nim filmy, lub grać w zaawansowane gry to odczułbym różnicę, ale tylko wtedy.

Motorola ma także 512 GB miejsca na dane, NFC i chociaż czas pracy obydwu urządzeń na jednym ładowaniu jest porównywalny, to w Motoroli naładujemy akumulator szybciej dzięki wsparciu do szybkiego ładowania 68 W. Jest także odporna na wodę i kurz. A to wszystko za jedyne 1099 zł. Tylko aparat, który w Motoroli i tak jest przyzwoity zauważalnie odstaje od tego w iPhone. Mówimy jednak o smartfonie ponad 3-krotnie tańszym, który i tak robi ładne fotki.