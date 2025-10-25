Masz ten telewizor? Ta nowość gwarantuje opad szczęki

Dalsza część tekstu pod wideo

Philips szykuje AmbiScape - Ambilight nabiera nowego wymiaru

Philips wprowadza funkcję AmbiScape dla swoich telewizorów. Wzbogaca ona istniejącą funkcjonalność Ambilight o możliwość integracji z inteligentnymi żarówkami i światłami marek Philips Hue, Wiz, Nanoleaf, Osram oraz Ikea. Wcześniej producent zrezygnował z integracji Ambilight+Hue w 2023 r., a więc od ponad dwóch lat nie było na to alternatywy.

Nowość nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, ale już od jakiegoś czasu producent wydał aktualizację oprogramowania sprzętowego dla telewizorów z 2025 roku z systemem Titan OS, w tym OLED760, OLED770, MLED950, MLED910, MLED920 i PUS9000.

Funkcja AmbiScape jest oparta o otwarty standard Matter, a więc to tłumaczy kompatybilność z produktami różnych marek. Jak to działa w praktyce? Po połączeniu kompatybilnych świateł z systemem Ambilight, będą się one synchronizować z zawartością wyświetlaną na telewizorze.

Zamiast emitować jedynie kolory, które widzimy na ekranie poprzez zintegrowany system oświetlenia w telewizorze, teraz wszystkie inne światła mogą tworzyć zsynchronizowaną otoczkę. Sprawia to, że możemy uzyskać znacznie bardziej klimatyczne oświetlenie, bo cały salon może przez to być skąpany w różnorodnych kolorach.