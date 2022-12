GeForce RTX 4070. Specyfikacja prawie taka sama, jak w RTX 3070

Znany informator ujawnił spodziewaną specyfikację karty graficznej GeForce RTX 4070. Ta będzie prawie taka sama, jak w modelu RTX 3070, ale "prawie" robi tutaj wielką różnicę.

GeForce RTX 4070 powinna być jedną z kolejnych kart graficznych, które zostaną zaprezentowane przez NVIDIĘ. Kiedy to nastąpi? Tego nie wiemy. Natomiast doskonale znany w branży @kopite7kimi zdradził prawdopodobną specyfikację tego modelu. Różnic w porównaniu do RTX 3070 nie będzie dużo.

Specyfikacja GeForce RTX 4070

Według @kopite7kimi karta graficzna GeForce RTX 4070 będzie wyposażona w dokładnie taką samą liczbę jednostek CUDA, co RTX 3070, czyli 5888. To może dziwić, biorąc pod uwagę, o ile wzrosła ich liczba w przypadku wyższych modeli. Pamiętajmy jednak, że to nowa architektura, więc wydajność na pewno nie będzie taka sama.

Poza tym GeForce RTX 4070 otrzyma więcej pamięci RAM (12 GB zamiast 8 GB). Będą to też szybsze moduły GDDR6X zamiast zwykłych GDDR6. Co prawda wolniejsza będzie magistrala (192-bitowa zamiast 256-bitowej), ale w sumie i tak przepustowość wzrośnie z 448 do 504 GB/s. Jeśli chodzi o TBP (total board power) to wzrośnie o 30 W do poziomu 250 W.

Some updates of RTX 4070:

PG141-SKU336/337

AD104-250-A1

5888FP32

12G 21Gbps GDDR6X

36M L2

250W — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 9, 2022

Nie znamy taktowania rdzenia karty RTX 4070, ale według plotek może być identyczne, jak w RTX 4070 Ti. To by oznaczało 2610 MHz w Boost, czyli aż o 880 MHz więcej niż w przypadku referencyjnych modeli RTX 3070. Możliwe, że RTX 4070 zostanie zaprezentowany już 3 stycznia na CES 2023. Jednak bardziej prawdopodobna wydaje się późniejsza premiera, aby najpierw sprzedać zalegające modele RTX 30.

Źródło zdjęć: iama_sing / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot