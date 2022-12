To jedyny w swoim rodzaju GeForce RTX 4090. Kosztuje ponad 35 tys. zł

Wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju model GeForce RTX 4090 ponownie jest dostępny w sprzedaży, ale cena będzie wysoka.

W weekend pisałem o wyjątkowym modelu karty GeForce RTX 4090. Chodzi o prototypowy egzemplarz marki EVGA, która zerwała współpracę z NVIDIĄ i tym samym zrezygnowała z produkcji kart graficznych. Właśnie dlatego jest to karta jedyna w swoim rodzaju. Na świecie jest ich prawdopodobnie tylko kilka, a teraz ponownie pojawiła się okazja, aby jeden z egzemplarzy kupić na własny użytek.

EVGA GeForce RTX 4090 znowu na sprzedaż

Początkowo karta została wystawiona na aukcję w serwisie eBay, gdzie szybko dobiła do kwoty 13,2 tys. dolarów (prawie 60 tys. zł). Jednak oferta została usunięta przez serwis z powodu wrzucenia jej z nowego konta oraz wysokiej kwoty, którą osiągnęła. Wiele osób podejrzewało, że mogło to być oszustwo, nawet jeśli aukcja była częścią akcji eBay Charity i pieniądze bezpośrednio trafiłyby na wskazany cel.

Teraz już wiemy, że nie było to żadne oszustwo. Karta ponownie jest dostępna na sprzedaż, ale tym razem na oficjalnym forum firmy EVGA. Została wystawiona przez profil EVGA_Auction, który ma status moderatora, więc raczej nie trzeba się zamartwiać ewentualnym oszustwem. Po prostu eBay wykazał się nadmierną, chociaż słuszną ostrożnością.

W momencie pisania tekstu aukcja dobiła już do poziomu 8 tys. dolarów, więc trochę jeszcze brakuje do sumy osiągniętej na eBayu, ale to prawdopodobnie tylko kwestia czasu. Wylicytowana kwota ponownie trafi na cele charytatywne. Karta jest w pełni działająca, ale nie obowiązuje na nią żadna gwarancja. Niestety, może zostać zakupiona tylko przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Szkoda.

