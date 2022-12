GeForce RTX 4090 wart 60 tys. zł. Zadecydował detal

Na eBayu przez chwilę była okazja, aby kupić jedyną w swoim rodzaju kartę graficzną GeForce RTX 4090.

Kilka tygodni temu firma EVGA zerwała współpracę z NVIDIĄ. Jednocześnie marka ogłosiła, że nie będzie dalej produkować kart graficznych. Dla wielu była to decyzja szokująca, w końcu modele EVGA uchodziły za bardzo dobre i były cenione przez użytkowników. Właśnie dlatego prototyp modelu GeForce RTX 4090 na aukcji sięgnął 5-cyfrowych kwot.

EVGA GeForce RTX 4090 na aukcji

Na aukcję na eBayu trafił prototyp modelu EVGA GeForce RTX 4090 FTW3. Wiemy, że dwa egzemplarze trafiły do GamerNexus oraz JayzTwoCents. Wysłała je sama EVGA, aby pokazać, co stracą fani marki. Jednak niespodziewanie kolejny egzemplarz trafił na wspomnianą aukcję. Zysk ze sprzedaży miał zostać przekazany na cele charytatywne, a konkretnie Dziecięcy Szpital Kliniczny St. Jude w Mempis w stanie Tennessee.

Kwota szybko dobiła do poziomu 13,2 tys. dolarów, czyli prawie 60 tys. zł. Co więcej, do końca aukcji było jeszcze 6 dni, więc szansa na znaczące zwiększenie ceny była wysoka. Niestety, aukcja nagle została zamknięta, prawdopodobnie na prośbę samej firmy EVGA. Wiele osób podejrzewało, że mógł to być spam, ponieważ marka nigdzie nie reklamowała aukcji. Poza tym nie była ona sprzedawana z oficjalnego konta eBay, które firma wykorzystywała wcześniej.

Pomimo tego była to część programu eBay Charity, więc pieniądze od razu byłyby przekazane na wskazany cel. Dlatego, nawet jeśli było to oszustwo, to nie po to, aby wyłudzić pieniądze.

