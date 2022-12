Są pierwsze testy Radeonów RX 7900 w grach. Jest więcej niż dobrze

W sieci pojawiły się pierwsze testy kart graficznych Radeon RX 7900 XTX oraz XT. Jeśli są prawdziwe, to NVIDIA będzie miała solidną konkurencję.

Już za chwilę zadebiutują karty graficzne AMD Radeon RX 7900 XTX/XT, które mają być odpowiedzią czerwonych na serię GeForce RTX 40. Prawdopodobnie wiele redakcji ma je już u siebie i testuje w pocie czoła. Część wyników wyciekło właśnie do sieci i jest więcej niż dobrze.

Wydajność Radeonów RX 7900 XTX/XT

Wyniki Radeonów RX 7900 XTX/XT wyciekły na Twitterze. Oba modele zostały porównanie do GeForce'a RTX 4080 w kilku grach, a konkretnie: God of War, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed: Valhalla, Watch Dogs Legion, Doom Eternal, Horizon Zero Dawn oraz Red Dead Redemption 2. Wszystkie były uruchomione w rozdzielczości 4K. Platforma testowa to Intel Core i9-12900K oraz 32 GB pamięci RAM.

Wyniki są bardziej niż obiecujące. Radeon RX 7900 XT w większości przypadków przegrywa z RTX-em 4080, co zaskoczeniem nie jest. Różnice raz są mniejsze, raz większe, a raz żadne, ale to jednak NVIDIA zazwyczaj wychodzi tutaj zwycięsko. Wyjątkiem jest Read Dead Redemption 2, gdzie RX 7900 XT radzi sobie lepiej.

Natomiast inaczej wygląda sprawa z Radeonem RX 7900 XTX. Ten w każdej grze wyraźnie wyprzedza RTX 4080, czasami nawet o kilkanaście klatek na sekundę, co przy rozdzielczości 4K robi wrażenie. No i pamiętajcie, że rekomendowane ceny za karty AMD to 999 oraz 899 dolarów, gdzie RTX 4080 jest sprzedawany za 1199 dolarów, czyli aż 200-300 dolarów więcej. Jeśli powyższe wyniki się potwierdzą, to NVIDIA ma duży problem.

Poza tym na YouTubie pojawiło się wideo z podobnym porównaniem i na nim karty AMD wypadają jeszcze lepiej:

