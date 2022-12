Tyle Radeonów RX 7900 trafi do sprzedaży. Z kupnem będzie problem

Wiemy, ile egzemplarzy kart graficznych AMD Radeon RX 7900 XTX oraz RX 7900 XT prawdopodobnie trafi do sprzedaży w dniu premiery.

Już jutro (13 grudnia) oficjalną premierę będą miały karty graficzne AMD Radeon RX 7900 XTX oraz RX 79000 XT. Poszczególne modele trafią do sprzedaży i jeśli okażą się tak dobre, jak mówią zapowiedzi, to powinny cieszyć się dużym zainteresowaniem. Jednak z kupnem może być problem, bo w sklepach nie będzie ich wiele.

Dostępność kart Radeon RX 7900 XTX/XT

Informacje na temat dostępności kart Radeon RX 7900 przekazał Kyle Bennett, który aktualnie działa głównie na Twitterze (wcześniej prowadził stronę HardOCP). Twierdzi on, że zweryfikował swoje rewelacje u kilku źródeł. Jeśli są prawdziwe, to AMD ma szykować 200 tys. egzemplarzy kart, w tym około 30 tys. własnych modeli referencyjnych.

Verified from multiple sources. @amdradeon will ship over 200K 7900 XT and XTX GPUs in Q4. Over 30K reference cards on shelves on launch day. — Kyle Bennett (@KyleBennett) December 11, 2022

Może się wydawać, że 200 tys. to nie jest dużo. To prawda, mówimy w końcu o całym świecie. Według różnych źródeł w każdym kwartale kupujemy około 10 mln desktopowych kart graficznych. Pamiętajcie jednak, że mowa o samej premierze. Ostatecznie Radeonów RX 7900 trafi do sprzedaży więcej. Poza tym to i tak dużo więcej niż NVIDIA przygotowała w przypadku premiery GeForce'ów RTX 4090 oraz RTX 4080. Pierwsza z nich w miesiąc sprzedała się w liczbie 100 tys. egzemplarzy.

Nie wiemy, ile kart trafi do Polski. Nie ma co się oszukiwać, nie jesteśmy rynkiem priorytetowym, więc prawdopodobnie możemy liczyć na maksymalnie kilkaset egzemplarzy. Dlatego ze zdobyciem Radeona RX 7900 może być początkowo duży problem. Rozwiązaniem może być kupno np. w Niemczech, gdzie dostępność jest zawsze dużo lepsza (to w końcu największy, europejski rynek hardware'owy).

