Szybsza premiera GeForce RTX 4060. Tak sugerują dokumenty NVIDII

Karta GeForce RTX 4060 (bez Ti) może zadebiutować szybciej, niż zapowiadała NVIDIA. Tak wynika z dokumentów, które trafiły do sieci.

Przy okazji premiery karty graficznej GeForce RTX 4060 Ti 8 GB NVIDIA ujawniła, że dwa kolejne modele (GeForce RTX 4060 oraz GeForce RTX 4060 Ti 16 GB) trafią do sprzedaży w lipcu. Okazuje się, że pierwszy z nich może zadebiutować wcześniej, a konkretnie to jeszcze w czerwcu.

GeForce RTX 4060 z premierą w czerwcu?

Tak przynajmniej wynika z dokumentów, które wyciekły do sieci. Trudno ocenić ich prawdziwość, ale wygląda na to, że NVIDIA przyspieszyła premierę karty graficznej GeForce RTX 4060. Jeśli opublikowane informacje są prawdziwe, to model ten trafi na sklepowe półki już 29 czerwca. Oznacza to, że pierwsze recenzje wersji referencyjnych powinny ukazać się dzień wcześniej, czyli 28 czerwca.

GeForce RTX 4060 wyposażony jest w 3072 jednostki CUDA, 24 rdzenie RT, 96 Tensor, 96 TMU, 48 ROP oraz 8 GB pamięci GDDR6 17 Gbps na 128-bitowej szynie, co daje przepustowość na poziomie 288 GB/s. TGP kart to 115 W, a taktowanie to z kolei 1830 MHz bazowo oraz 2535 MHz w Boost. Modele referencyjne mają kosztować 299 dolarów, czyli 1549 zł w Polsce.

