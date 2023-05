NVIDIA potwierdza ważną informację w sprawie kart GeForce RTX 4060

NVIDIA potwierdziła ważną informację ws. kart graficznych z serii GeForce RTX 4060. Z trzech modeli tylko jeden otrzyma wersję Founders Edition.

NVIDIA wczoraj (18 maja) oficjalnie potwierdziła daty premier oraz ceny trzech kart graficznych z serii GeForce RTX 4060. Mowa o modelach RTX 4060, RTX 4060 Ti 8 GB oraz RTX 4060 Ti 16 GB. Z nich tylko jeden otrzyma wersję Founders Edition, czyli produkowaną bezpośrednio dla NVIDII (bez udziału Gigabyte'a, Asusa itp.).

GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Founders Edition

Okazuje się, że tylko GeForce RTX 4060 Ti 8 GB, który zadebiutuje 24 maja, otrzyma wersję Founders Edition. Dwa pozostałe modele, które na sklepowe półki trafią dopiero w lipcu, dostępne będą wyłącznie w wersjach produkowanych przez partnerów NVDII, czyli ASUSA, MSI, Gigabyte'a, Inno3D czy też Zotaca.

GeForce RTX 4060 Ti 8 GB w wersji Founders Edition ma się prezentować praktycznie identyczne, jak wersja RTX 4070, która mieliśmy okazję testować. Opublikowane w sieci zdjęcia prezentują dokładnie taki sam design, włącznie z 16-pinową wtyczką zasilania 12VHPWR. Nawet gabaryty karty wydają się identyczne.

Cena karty to 399 dolarów, co w Polsce przekłada się na 2039 zł. W dolarach jest one tożsame z modelem RTX 3060 Ti w dniu premiery. Niestety, wyższy kurs amerykańskiej waluty sprawia, że nad Wisłą zapłacimy więcej.

