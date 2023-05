GeForce RTX 4060 oficjalnie. Specyfikacja i polska cena

NVIDIA oficjalnie zaprezentowała karty graficzne z serii GeForce RTX 4060. Poznaliśmy specyfikację i polskie ceny wszystkich trzech modeli.

Chociaż do premiery karty graficznej GeForce RTX 4060 Ti zostało jeszcze kilka dni, to NVIDIA już teraz ujawnia specyfikację oraz polskie ceny wszystkich trzech modeli z serii RTX 4060, także tych, które zadebiutują na sklepowych półkach dopiero w lipcu.

Specyfikacja GeForce RTX 4060

Specyfikacja GeForce RTX 4060 Ti jest zgodna z wcześniejszymi plotkami. Karta wyposażona jest w 4352 jednostki CUDA, 8 lub 16 GB pamięci VRAM GDDR6 18 Gbps na 128-bitowej szynie (288 GB/s przepustowości), 32 MB pamięci cache L2, a jej TGP wynosi 160 W dla modelu 8 GB i 165 W dla wersji 16 GB. Taktowanie bazowe wynosi 2310 MHz, a w Boost rośnie do 2535 MHz.

Karta GeForce RTX 4060 Ti 8 GB zadebiutuje już 24 maja w cenie rekomendowanej 399 dolarów, co w Polsce przekłada się na 2039 zł. Z kolei model z 16 GB pamięci trafi do sprzedaży w lipcu w cenie 499 dolarów, czyli 2599 zł (za modele referencyjne).

Poza tym, również w lipcu, do oferty trafi model GeForce RTX 4060 (bez Ti). W jego przypadku mówimy o 3072 jednostkach CUDA oraz 8 GB pamięci GDDR6 17 Gbps na 128-bitowej magistrali (272 GB/s). Taktowania to 1830 MHz bazowo i 2460 MHz w Boost, a TGP karty wynosi 115 W. Polska cena to 1549 zł (299 dolarów). Premiera zaplanowana jest w lipcu.

NVIDIA odniosła się też do narzekań graczy na temat 128-bitowej magistrali. Zdaniem Zielonych jest ona rekompensowana przez 8-krotnie większą pamięć podręczną drugiego poziomu, która z 4 MB urosła do 32 MB. Dzięki temu karta rzadziej musi sięga do VRAM-u, przez co efektywnie przepustowość (przynajmniej zdaniem NVIDII) tak naprawdę wzrosła do 554 GB/s (RTX 3060 Ti miał 448 GB/s).

Wszystkie modele z serii RTX 4060 mają być dedykowane do grania w rozdzielczości 1080p, która wciąż jest najpopularniejsza wśród graczy. GeForce RTX 4060 ma zaoferować o mniej więcej 20 proc. lepszą wydajność od RTX 3060 i 60 proc. lepszą od RTX 2060. Z kolei RTX 4060 Ti ma być szybszy o 15 proc. od RTX 3060 Ti i 60 proc. od RTX 2060 Super.

Źródło zdjęć: własne