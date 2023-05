Tak wygląda pierwszy GeForce RTX 4060. Premiera dopiero w lipcu

Na targach Computex 2023 niespodziewanie pojawił się pierwszy egzemplarz karty graficznej GeForce RTX 4060, która zadebiutuje dopiero w lipcu.

NVIDIA oficjalnie ujawniła, że w lipcu zadebiutują dwie kolejne karty graficzne z serii GeForce RTX 40. Będą to: GeForce RTX 4060 Ti z 16 GB pamięci VRAM oraz GeForce RTX 4060 (bez Ti), więc jeszcze niższy i tańszy model. Ten drugi właśnie został zauważony w trakcie targów Computex 2023.

MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC

Karta pojawiła się na stoisku MSI. Jest to dokładnie model MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC. Na zdjęciu widzimy, że konstrukcja wygląda identycznie, jak w wersji RTX 4060 Ti. To karta bardzo mała, wyposażona w system chłodzenia z dwoma wentylatorami. Dzięki temu powinna mieścić się do małych komputerów.

A wild RTX 4060 has appeared. pic.twitter.com/N4372FglCZ — Hardware Unboxed (@HardwareUnboxed) May 30, 2023

Karty GeForce RTX 4060 wyposażone będą w rdzeń AD106 z 22,9 mld tranzystorów i rozmiarem 190 mm2. Zaoferuje on 3840 jednostek CUDA, a także taktowanie na poziomie 1830 MHz bazowo oraz 2535 MHz w Boost. Do tego dochodzi 8 GB pamięci VRAM na 128-bitowej szynie, co daje przepustowość 288 GB/s. Dużym usprawnieniem, w porównaniu z poprzednią generacją, są 24 MB pamięci cache L2.

Karta zadebiutuje w lipcu w rekomendowanej cenie 1549 zł (299 dolarów).

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Fudzilla