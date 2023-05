Takie karty GeForce RTX 40 jeszcze nie widziałeś. Nie ma złącza zasilania

ASUS pokazał na targach Computex 2023 nietypowe karty graficzne GeForce RTX 40, które nie mają tradycyjnego złącza zasilania 12VHPWR.

ASUS pokazał na trwających właśnie targach Computex 2023 bardzo nietypową kartę graficzną GeForce RTX 40. Nie ma ona tradycyjnego złącza zasilania. Nie znajdziemy na niej ani złącza 12VHPWR, ani nawet 8-pinowego PCIe. Pomimo tego działa z pełną mocą.

Karty graficzne bez złącza zasilania

Na pierwszy rzut oka karta wygląda zwyczajnie. Ma rozbudowany system chłodzenia z trzema wentylatorami. Tył chroniony jest przez metalowy backplate. Na obudowie znajduje się też przełącznik między dwoma trybami BIOS — wydajnym oraz cichym.

Na ten moment karta nie należy do żadnej znanej serii, np. ROG lub TUF, natomiast znajduje się na niej nazwa "Megalodon". Przedstawiciele ASUS przyznali, że nie jest ona ostateczna i jeszcze może się zmienić.

To, co w karcie nietypowe, to brak złącza zasilania, a przynajmniej w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Wiadomo, że każde GPU część energii czerpie z samego złącza PCI-Express, ale te dostarczają go za mało do poprawnego działania.

Dlatego też ASUS zastosował dodatkową wtyczkę umieszczoną właśnie za PCI-Express. Jest ona wpinana w specjalnie zbudowaną na tę potrzebę płytę główną Z790 TUF Gaming. To właśnie przez ten port dostarczana jest reszta energii. Podobno jest on w stanie przesłać do 600 W, czyli tyle, ile złącze 12 VHPWR.

Takie rozwiązanie pozwala do minimum ograniczyć liczbę widocznych przewodów. W końcu te od zasilania karty graficznej zazwyczaj są najbardziej widoczne w obudowach z przezroczystymi bokami.

Na razie nie wiadomo, kiedy karta trafi do sprzedaży. ASUS twierdzi, że będzie ona trochę droższa od standardowych modeli właśnie ze względu na zmiany konstrukcyjne i tym samym trochę wyższe koszty produkcji.

Zobacz: Nowy monitor dla graczy ASUSA to prawdziwe monstrum

Zobacz: Acer z przytupem wchodzi na rynek high-endowych kart graficznych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wccftech

Źródło tekstu: wccftech