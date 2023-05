ASUS pokazał prawdopodobnie najszybszą kartę graficzną na świecie

Na targach Computex 2023 w Tajwanie firma ASUS pokazała prawdopodobnie najszybszą kartę graficzną dla graczy. GeForce RTX 4090 ROG Matrix to potężna konstrukcja!

Trwają targi Computex 2023 w Tajwanie. W ich trakcie pokazano już kilka ciekawych urządzeń. Jednym z nich jest nowa karta graficzna ASUS RTX 4090 ROG Matrix, którą można określić mianem najszybszej na świecie, przynajmniej wśród masowo produkowanych.

ASUS RTX 4090 ROG Matrix

ASUS RTX 4090 ROG Matrix to nowa propozycja w portfolio tajwańskiej marki. Jest to konstrukcja z absolutnego topu, która powinna zadowolić najbardziej wybrednych wyznawców PC Master Race. Do tego rewelacyjnie się prezentuje, bo całość została zamknięta w eleganckiej, metalowej ramce.

Karta jest oczywiście chłodzona za pomocą cieczy. Elementem zestawu jest system typu AiO z trzema wentylatorami ROG MF-12S ARGB o średnicy 120 mm każdy. Poza tym ASUS twierdzi, że do zbudowania karty zostały specjalnie wyselekcjonowane najlepsze układy AD102, które mają pozwalać na podkręcenie zegarów do wymaganych poziomów. Nie zabrakło też przełącznika BIOS, który pozwala na wybranie trybi Cichego lub Najwyższej wydajności.

Poza tym karta wyposażona jest w wiele dodatkowych czujników, w tym między innymi prawidłowego wpięcia zasilania 12VHPWR. Z kolei funkcja o nazwie Mileage umożliwia kontrolowanie zużycia karty w zależności od ustawionego limitu energetycznego.

Producent potwierdził, że karta ASUS RTX 4090 ROG Matrix dostępna będzie w limitowanej wersji. Debiut zaplanowany jest na trzeci kwartał 2023 roku. Cena nie jest jeszcze znana, ale niemal na pewno będzie wyższa niż 2000 dolarów. ASUS obiecuje najwyższe taktowania, dzięki czemu ma to być najmocniejsze GPU dla graczy, a przynajmniej w dniu premiery.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: wccftech