Karty GeForce RTX 4000 coraz bliżej. Ruszyły testy

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w trzecim kwartale tego roku NVIDIA zaprezentuje nową generację kart graficznych z architekturą Lovelace. Chociaż nie ma doniesień na temat rozpoczęcia produkcji, to Zieloni ruszyli już z testami najmocniejszego układu AD102.

Takie informacje przekazał znany, twitterowy informator o pseudonimie Kopite7kimi, który doskonale powinien być znany fanom hardware'u. Jego zdaniem, wbrew niedawnym doniesieniom, NVIDIA zdecydowała, że nowe karty otrzymają nazwy RTX 4000. Co więcej, Zieloni mieli ruszyć z wewnętrznymi testami układu AD102, który trafi do najmocniejszych kart, czyli RTX 4090 oraz RTX 4080.

At least now we can call it RTX 4090, and it will use 24Gbps mem chips.