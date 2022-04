NVIDIA może całkowicie zrezygnować z serii RTX 4000

Pojawiła się ciekawa plotka, według której NVIDIA może całkowicie pominąć karty graficznej z serii GeForce RTX 4000. Zamiast tego firma może od razu wprowadzić modele oznaczone jako RTX 5000.

W trzecim kwartale tego roku zadebiutują nowe karty graficzne AMD i NVIDII. W przypadku Czerwonych mowa o architekturze RDNA3 i modelach Radeon RX 7000. Z kolei w przypadku Zielonych architektura otrzymała nazwę Lovelace (od brytyjskiej matematyczki Ady Lovelace), a same karty miały być oznaczone jako RTX 4000. Ale czy tak na pewno będzie?

Nie będzie kart GeForce RTX 4000?

Pewien informator (czyli osoba ujawniająca plotki) o pseudonimie @harukaze5719, opublikował ciekawy tweet, z którego wynika, że NVIDIA może zrezygnować z serii RTX 4000. Zamiast tego Zieloni mieliby od razu przeskoczyć o generację do przodu i nowe modele zaprezentować jako RTX 5000. To nadal byłyby te same karty, zmieniłaby się jedynie ich nazwa.

Powody takiej decyzji nie są znane. Zresztą to plotka grubymi nićmi szyta, więc podchodźcie do niej z dużym dystansem. Jest jednak na tyle ciekawa, że postanowiłem się nią w Wami podzielić. Wątpię, aby rzeczywiście tak było, ale mówią, że w każdej plotce jest ziarenko prawdy, a już nie takie rzeczy widzieliśmy w świecie hardware'u. Pominięcie serii 4000 na rzecz 5000 nie byłoby wielkim dziwactwem ze strony NVIDII.

