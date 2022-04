RTX 3090 Ti to prawdziwe monstrum i to energooszczędne... tak jakby

GeForce RTX 3090 Ti to potężna karta. Dodatkowo może być też bardzo efektywna energetycznie, o ile komuś chce się bawić jej limitami.

GeForce RTX 3090 Ti to w tym momencie najmocniejsza karta graficzna dla graczy na rynku. Różnice w porównaniu do RTX 3090 nie są duże, ale jednak są. Rzecz w tym, że model Titanium zużywa bardzo dużo energii. Jednak wystarczy pobawić się jego limitami, aby uzyskać bardzo efektywną energetycznie konstrukcję.

GeForce RTX 3090 Ti w limicie 300 W

Normalnie GeForce RTX 3090 Ti ma TGP na poziomie 450 W, a mocniejsze modele nawet 500 W. Serwis Igor's Lab sprawdził, jak karta poradzi sobie przy zmniejszeniu jej limitów do zaledwie 300 W. Wbrew pozorom nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście wydajność jest gorsza, ale efektywność energetyczna jest za to rewelacyjna.

Okazuje się, że GeForce RTX 3090 Ti ze zmniejszonym limitem TGP do zaledwie 300 W wydajnościowo radzi sobie porównywalnie do RTX 3080 Ti, jednocześnie wyprzedzając Radeona RX 6900 XT. Całkiem nieźle. W porównaniu ze standardowymi ustawieniami wydajność spada o zaledwie 12%.

Jednak limity to co innego niż rzeczywiste zużycie energii. Jednak to również zostało zmierzone. GeForce RTX 3090 Ti 300 W zużywa o 6 W mniej energii niż Radeon RX 6800 XT, a jest od niego średnio o 16% wydajniejszy. Z kolei RX 6900 XT zużywa aż o 50 W więcej, a RTX 3080 Ti o 100 W więcej. W ten sposób, po obniżeniu limitów do 300 W, RTX 3090 Ti staje się najbardziej efektywną kartą na rynku, zestawiając zużycie energii z wydajnością.

Zobacz: Ryzen 7 5800X3D przetestowany w grach. Bije na głowę Intela

Zobacz: Nowa karta graficzna AMD będzie droższa i słabsza

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DMegias / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech, Igor's Lab