Nowa karta graficzna AMD będzie droższa i słabsza

Lada moment zadebiutuje nowa karta graficzna AMD, czyli Radeon RX 6400. Wygląda jednak na to, że mimo niewielkiej wydajności w grach nie będzie ona tania.

Kwiecień i maj ma należeć do AMD. Wszystko za sprawą licznych premier, jakie Amerykanie zaplanowali na oba miesiące. Otrzymać mamy zarówno nowe procesory, jak i karty graficzne, które rozszerzą obecne generacje. Do wyboru będą propozycje z niskiego, średniego i wysokiego segmentu cenowo-wydajnościowego.

Radeon RX 6400 - zapłać więcej, dostań mniej

W przypadku układów graficznych najsłabszym modelem ma być AMD Radeon RX 6400. Za sprawą 4 GB pamięci VRAM skierowany jest on do graczy korzystających z rozdzielczości Full HD, fanów starszych tytułów oraz gier sieciowych. Pierwotnie dostępny był tylko na rynku OEM, ale teraz trafi również do sklepów.

Autorskie modele AMD Radeon RX 6400 mają oficjalnie zadebiutować na rynku 20 kwietnia 2022 roku. Mimo to dostępne są one już w sprzedaży w Azji. I to wcale nie z szemranych źródeł, a normalnie w znanych i cenionych sklepach. Jednym z nich jest NVX System Integrators z Singapuru.

Pojawia się jednak pewien zgrzyt - mimo iż jak sama nazwa sugeruje Radeon RX 6400 jest wyraźnie słabszy od Radeona RX 6500 XT to... jest również droższy! Mowa o cenie sugerowanej wersji przez producenta - MSI.

Wspomniany wcześniej sklep podzielił się sugerowanymi cenami Radeonów z redakcją VideoCardz. Na rozpisce widać, że MSI Radeon RX 6500 XT Mech X2 OC kosztuje 329 SGD (ok. 1027 złotych), zaś MSI Radeon RX 6400 AERO ITX to 349 SGD (ok. 1090 złotych). Nie jest więc to wymysł sprzedawcy.

Różnica wydaje się na pierwszy rzut oka niewielka - ledwie 63 złote różnicy. Jednak w tym segmencie cenowym to już 5~6% ceny. Co więcej wspomniany model RX 6500 XT posiada wydajniejszy i cichszy, a więc droższy układ chłodzenia wyposażony w dwa wentylatory. Zaś AERO ITX dysponuje tylko jednym "śmigłem".

Co o tym myśleć? Trudno powiedzieć i czekać trzeba do oficjalnej premiery oraz dostępności w Polsce. Nasze sklepy jednak przeważnie są jeszcze droższe. Czy to podatek od nowości? Trudno mi się z tym zgodzić, biorąc pod uwagę, że Radeon RX 6500 XT też jest świeży - debiutował w styczniu 2022. Innymi słowy jak na razie sytuacja zakrawa o absurd, bowiem płaci się więcej, a otrzymuje mniej (wydajności).

