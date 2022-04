Intel wyjaśnia niskie zegary swoich kart graficznych. Ma to sens

Karty Intel ARC Alchemist z niższymi zegarami niż konkurencyjne AMD Radeon czy NVIDIA GeForce? Tak, ale nie można tych wartości porównywać między sobą.

Ledwie chwilę temu, bo 30 marca 2022 roku, na rynku kart graficznych pojawił się nowy, trzeci gracz. Mowa o Intelu, który do łączył do klubu zajmowanego wcześniej wyłącznie przez AMD oraz NVIDIĘ. Niebiescy nie oferują już tylko zintegrowanych układów graficznych (iGPU) ale również dedykowane.

Im lepsze chłodzenie, tym wyższe zegary GPU

Na pierwszy ogień poszły karty graficzne Intel ARC Alchemist 3, a dokładniej modele A350M i A370M. Są to najsłabsze, ale i najtańsze propozycje. Laptopy w nie wyposażone dostępne są już w przedsprzedaży. Jeden szczegół przykuł jednak uwagę recenzentów i entuzjastów z całego świata - niskie taktowania rdzenia.

W długim wywiadzie dla HotHardware wyjaśnił to Tom Petersen, czyli pracownik Intela (wcześniej pracujący dla NVIDII). Zegary Intel ARC Alchemist faktycznie są niskie, ale Niebiescy liczą je inaczej niż AMD czy NVIDIA.

Taktowania "Graphics Clock" podawane w specyfikacji - czyli 1150 MHz dla Intel ARC A350M i 1550 MHz dla Intel ARC A370 M - to średni zegar mierzony w środowisku o ograniczonym TDP. Liczba ta jest szacowana dla każdego SKU Arc na podstawie dużej bazy chipów. Tom Petersen twierdzi, że jest to w zasadzie najwolniejszy zegar jaki Intel widział w danej partii.

Przykładowo wspomniane 1550 MHz dla Intel ARC A370M to najniższy zegar, jaki użytkownik zobaczy w swoim laptopie. Im lepszy układ chłodzenia czy limit poboru mocy (dostępny jest zakres od 35 do 50 W) tym wyższe taktowanie. Zegar zależy też od obciążenia - w lekkich tytułach sieciowych jak Counter-Strike: Global Offensive czy League of Legends można się spodziewać wartości powyżej 2000 MHz.

To stoi w zgodzie ze zdjęciem sprzed paru dni z Chin, gdzie widać zrzut z programu GPU-Z. Pokazywał on model układu graficznego Intel ARC A350M z zegarem 2200 MHz zamiast deklarowanych w specyfikacji 1150 MHz

Jest to nieco skomplikowane, ale jak najbardziej sensowne. Co więcej wartości będą te będą prawdopodobnie bardziej konkretne w przypadku kart graficznych do komputerów stacjonarnych. Tutaj zawsze łatwiej o poprawne chłodzenie i zasilanie, aniżeli w laptopie. Tych układów należy spodziewać się latem 2022 roku.

