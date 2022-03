Intel wkracza na rynek kart graficznych dla graczy i twórców treści

Koniec plotek i domysłów! Intel oficjalnie zaprezentował układy graficzne z rodziny ARC Alchemist. Poznaliśmy ich dokładną specyfikację oraz wydajność w grach i programach. Zapowiada się naprawdę nieźle - AMD oraz NVIDIA mają problem.

Piekło zamarzło, a duopol dobiegł końca. Na rynku kart graficznych pojawił się trzeci gracz. Od teraz do wyboru konsumenci będą mieli nie tylko układy z rdzeniami AMD lub NVIDIA, ale również te sygnowane logo Intela. Tego samego amerykańskiego giganta, który dominuje na rynku procesorów komputerowych.

Intel ma ambitne plany, a ten rok będzie pełen premier

Niebiescy zapowiedzieli dzisiaj oficjalnie rodzinę Intel ARC Alchemist. Nie są to już zintegrowane układy (iGPU) umieszczane w CPU, a pełnoprawne karty graficzne. Mają one trafić zarówno do laptopów, jak i komputerów stacjonarnych. Ich wydajność pozwoli na komfortową pracę i granie w nowe tytułu.

Jako pierwsze na rynku pojawią się układy Intel ARC 3, a dokładniej modele A350M oraz A370M. Jest to najniżej pozycjonowany segment pod względem ceny i wydajności. Laptopy z nimi dostępne są już w sprzedaży - na przykład smukły Samsung Galaxy Book2 Pro z matrycą OLED.

Intel ARC A350M to 6 rdzeni Xe i 6 jednostek odpowiadających za ray tracing. Całość pracująca z zegarem 1150 MHz oraz doprawiona 4 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 64-bitowej szynie danych i z TDP 25 - 35 W.

Intel ARC A370M to 8 rdzeni Xe i 8 jednostek odpowiedzialnych za śledzenie promieni. Taktowanie podbite zostało do 1550 MHz, zaś TDP wzrosło do 35 - 50 W. Pamięć RAM to nadal 4 GB GDDR6 na 64-bitowej szynie.

Wydajniejszy z wymienionych wariantów bez problemu radzi sobie z najnowszymi grami oferując stałe 60 FPS i więcej w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) przy ustawieniach graficznych "średni" lub "wysoki". Jeszcze lepiej wygląda to w przypadku tytułów sieciowych jak Fortnite, Valorant, GTA V czy Rocket League. Tutaj mowa minimalnie o ponad 90 klatkach na sekundę.

Niebiescy nie zapomnieli również o twórcach treści oraz kodowaniu materiałów wideo. Największy skok wydajności jest przypadku popularnego Adobe Premier Pro. Wszystko dzięki technologiom z grupy Deep Link, czyli po prostu współpracy karty graficznej z iGPU znajdującym się w procesorach Intela. Prócz tego Intel ARC obsługuje sprzętowo najnowszy i najwydajniejszy kodek AV1.

Graczy jednak z pewnością bardziej zainteresuje Intel Xe Super Sampling, nazywany w skrócie XESS. Jest to otwarty odpowiednik NVIDIA DLSS, a więc wykorzystuje się tutaj sztuczną inteligencję w celu poprawy zarówno jakości, jak i płynności obrazu. Ma być on dostępny w wielu różnych grach.

Jednak to wszystko to dopiero początek. Amerykanie mają śmiałe plany, a jeszcze w tym roku - na początku lata - dostaniemy wydajniejsze układy Intel ARC 5 oraz ARC 7. Będą to już prawdziwe gamingowe bestie dysponujące nawet 32 rdzeniami Xe, 32 jednostkami od ray tracingu i 16 GB pamięci VRAM na 256-bitowej szynie danych. I to wcale nie przy takim wysokim TDP bo do 120 - 150 W.

Intel ARC Alchemist pojawi się nie tylko w laptopach, ale również jako niezależne karty graficzne do komputerów stacjonarnych. Zarówno w gotowych zestawach, jak i sprzedaży detalicznej dla osób, które samemu składają swoje zestawy. Tutaj jednak Niebiescy nie zdradzili zbyt wieku szczegółów.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Intel, oprac. własne