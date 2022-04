AMD kpi sobie z Intela. Chodzi o wydajność w grach

Intel zaprezentował własne układy graficzne ARC Alchemist. AMD wyśmiewa jednak ich wydajność, twierdząc, że ich odpowiednik ma lepszą wydajność w grach. Jest jednak jeden drobny, acz bardzo ważny haczyk...

Do tej pory na rynku kart graficznych mieliśmy dwóch producentów - AMD oraz NVIDIA. To ich rdzenie wykorzystywane były przez firmy trzecie jak ASUS, MSI, GIGABYTE, Sapphire, EVGA, XFX, Palit i wiele innych. Do gry wkroczył jednak trzeci duży i znany gracz, a mowa o Intelu, który do tej pory znany był z procesorów.

AMD vs Intela - kto robi lepsze karty graficzne do laptopów?

Dwa dni temu, dokładniej 30 kwietnia 2022 roku, Niebiescy oficjalnie zaprezentowali swoje karty graficzne. Na razie mowa o układach do laptopów, ale już latem tego roku pojawią się również dedykowane karty do komputerów stacjonarnych. Seria nazwana została Intel ARC Alchemist.

Na start Amerykanie zaprezentowali dwa modele - Intel ARC A350M oraz ARC A370M. Są to najniżej pozycjonowane układy pod względem ceny i wydajności, ale również poboru mocy. Mimo to zgodnie z zapewnieniami mają pozwolić na komfortową grę w rozdzielczości Full HD w nowych produkcjach.

Intel na swoich slajdach chwalił się, że w przypadku gier AAA - np. Hitman 3, Destiny 2, Wiedźmin 3, DOOM Eternal - i ustawień średnich lub wysokich mowa o stałych 60 FPS. Jeszcze lepiej to wygląda w grach sieciowych jak Fortnite, Valorant czy Rocket League gdzie osiągane jest ponad 90 FPS.

AMD, a raczej dział odpowiedzialny za karty graficzne Radeon RX, stwierdził jednak, że to zbyt mało. Na swoim profilu na Twitterze Czerwoni opublikowali własny slajd. Ma o jeden cel - wyśmiać Intela. Czemu? Cóż, we wszystkich pokazanych grach karta mobilna AMD Radeon 6500M osiąga zauważalnie więcej FPS.

Czy takie porównanie ma sens? Tak! Oba układy wykonane zostały w procesie technologicznym N6 od TSMC; dysponują 1024 rdzeniami (FP32 u Intela, FP16 u AMD); 4 GB pamięci VRAM oraz 64-bitową szyną danych. Identyczny jest też deklarowany pobór mocy - od 35 do 50 W.

Nie wiadomo jednak czy oba testy były przeprowadzane w tych samych miejscach i na tych samych ustawieniach. Sporo zmiennych jest też w samych laptopach - w jakie procesory były wyposażone oraz jakimi układami chłodzenia dysponowały. To ma spory wpływ na taktowania GPU pod obciążeniem.

Co więcej chociaż na razie to AMD wychodzi na papierze zwycięsko z tej potyczki, a pstryczek w nos Intela jest udany to laptopów z kartą graficzną AMD Radeon 6500M nigdzie nie da się kupić. Tymczasem konstrukcje z Intel ARC Alchemist trafiły już do przedsprzedaży.

