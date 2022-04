Procesor Intel Core i9-12900KS podkręcono do zawrotnych 7,5 GHz

Ledwie dzień po sklepowym debiucie najnowszy procesor od Intela osiąga kosmicznie wysokie taktowania. Wszystko dzięki OC robionemu przez profesjonalistów.

Wczoraj do sprzedaży trafił długo wyczekiwany, flagowy przedstawiciel rodziny Intel Alder Lake-S. Mowa o modelu Intel Core i9-12900KS. Jest to wisienka na torcie generacji, która wpierw pojawiła się w listopadzie 2021 roku - modele odblokowane; a dopełniona została na początku 2022 roku - jednostki zablokowane.

Intel Core i9-12900KS podkręcono z 5,5 do 7,5 GHz!

Opisywany procesor to 16-rdzeniowa i 24-wątkowa propozycja pracująca z zegarem bazowym 3,4 GHz, który dochodzi do 5,5 GHz w trybie Turbo. Mamy tutaj do czynienia z 30 MB pamięci podręcznej, współczynnik TDP wynosi 150 W, zaś MTP to 260 W. Całość korzysta z gniazda Intel LGA 1700 i kosztuje 3999 złotych.

Intel Core i9-12900KS, jak litera "K" w nazwie sugeruje, jest procesorem "odblokowanym". Oznacza to, że z odpowiednią płytą główną, chłodzeniem oraz wiedzą może zostać podkręcony. Innymi słowy jego taktowania mogą być zwiększone w celu poprawy wydajności w grach i programach.

Profesjonalni overclockerzy wzięli już to CPU na warsztat. Pierwsze wyniki robią wrażenie. Aktualny rekord świata potwierdzony na platformie HWBot należy do Japończyka o pseudonimie "SHIMIZU" (czysta/źródlana woda). Udało mu się osiągnąć stabilny zegar 7503,01 MHz.

Rekord uzyskano na płycie głównej MSI MEG Z690 UNIFY-X. Oczywiście potrzebne były do tego ekstremalne środki jak chłodzenie ciekłym azotem czy wyłączenie części rdzeni i wątków. Procesor zamiast z 16 rdzeniami i 24 wątkami pracował zaledwie z 2 rdzeniami i 2 wątkami.

Tak czy siak wynik robi wrażenie, jak zawsze w przypadku ekstremalnego OC. Chodzi tutaj o dreszczyk emocji, sportową rywalizację i bicie rekordów, a nie warunki jakie panują u przeciętnego Kowalskiego w domu.

Źródło zdjęć: HWBot (SHIMIZU)

Źródło tekstu: oprac. własne