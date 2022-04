Noctua NH-D12L: Chłodzenie procesora dla małych komputerów

Szukasz nowego, cichego i wydajnego chłodzenia procesora? Masz mało miejsca w obudowie? W takim razie Noctua ma coś dla Ciebie! I to bez znaczenia, czy korzystasz ze starego, czy nowego CPU; z propozycji od Intela, czy AMD.

Noctua przygotowała dla nas dzisiaj dwie dobre informacje. O pierwszej z nich już pisaliśmy, a dotyczy ona posiadaczy austriackich układów chłodzenia procesora. Praktycznie wszystkie z nich są zgodne z nadciągającym gniazdem AMD AM5, które pojawi się na nowych płytach głównych dla procesorów AMD Ryzen 7000.

Nowości od Noctua jak zwykle są pieruńsko drogie

Druga dotyczy nowego produktu, czyli niewielkiego wieżowego chłodzenia. Model Noctua NH-D12L skierowany jest do zestawów small form factor (SFF) na bazie płyt głównych Mini ITX, wąskich obudów Tower oraz serwerów typu U4. Wszystko za sprawą specjalnego radiatora oraz nowego wentylatora.

Noctua NH-D12L ma wymiary 145 x 125 x 113 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i waży 890 gramów, wraz z wentylatorem. Mamy tutaj do czynienia z dwoma aluminiowymi radiatorami oraz pięcioma ciepłowodami. Zarówno miedziana podstawa, jak i rurki cieplne zostały dodatkowo poniklowane.

Zastosowany wentylator to Nocuta NF-A12x25r, czyli specjalna wersja najbardziej uznanej jednostki Austriaków. Zajmuje ona mniej miejsca za sprawą przesuniętych otworów montażowych, ale to nadal model 120-milimetrowy z dziewięcioma wyprofilowanymi łopatkami i łożyskiem typu SSO.

Według specyfikacji mowa o prędkości do 2000 RPM przy wydajności do 102,1 m³/h i kulturze pracy do 22,6 dB(A). Z adapterem L.N.A prędkość spada do 1700 RPM, wydajność do 84,5 m³/h, a głośność do 18,8 dB(A).

Noctua NH-D12L kompatybilna jest z nowszymi i starszymi procesorami. Mowa o gniazdach Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2011, 2066 oraz AMD AM5 i AM4. Co więcej radiator nie koliduje z modułami RAM i sekcją zasilania płyty głównej. W zestawie otrzymujemy pastę termoprzewodzącą Noctua NT-H1.

Sugerowana cena nowego chłodzenia to 88,90 euro, czyli około 415 złotych. Sam wentylator kosztuje 29,90 euro, czyli około 139 złotych. Oba produkty objęte są 6-letnią gwarancją producenta.

Źródło zdjęć: Noctua

Źródło tekstu: Noctua, oprac. własne